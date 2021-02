Emergence 2021, a primeira conferência global de investidores de risco de 24 horas do mundo, será lançada na sexta-feira, 5 de março de 2021

Destaques do evento

100 empresas emergentes de alto crescimento que buscam capital e oportunidades estratégicas participarão do evento Estima-se que mais de 10.000 representantes participem do evento, uma vez que a transmissão será ao vivo para todo o mundo

A Emergence 2021 representa um verdadeiro pioneirismo, a primeira vez em todo o mundo que uma conferência de investidores de risco transmitiu virtualmente por 24 horas e "seguiu o sol" para a comunidade global de investimentos

SYDNEY, 25 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/-- Emergence 2021, a primeira conferência global de investidores de risco do mundo de 24 horas será lançada na sexta-feira, 5 de março de 2021. Principal plataforma de investimento privado, a Wholesale Investor sediará o evento, apresentando virtualmente empresas de crescimento emergente de todo o mundo. A Emergence 2021 será transmitida virtualmente por 24 horas, começando em Sydney, Austrália, e seguindo o sol, em todo o mundo.

Mais de 100 empresas emergentes de alto crescimento que buscam capital e oportunidades estratégicas participarão do evento, e estima-se que mais de 10.000 representantes participem do evento à medida que ele for transmitido ao vivo em todo o mundo. As empresas se apresentarão a uma rede global de investidores de alto poder aquisitivo, profissionais e de escritórios familiares e CEOs. A participação do setor é representada por governos, empresas e firmas de serviços profissionais.

As sessões da Emergence 2021 apresentarão palestras e painéis de discussão sobre as últimas tendências de investimento em IA, Fintech, genômica, ciências da vida, energia renovável, Blockchain, segurança cibernética, ESG, STEM e Deeptech, apresentados por renomados investidores de risco.

A primeira conferência mundial foi criada como uma resposta à pandemia global nos últimos 12 meses, forçando fundadores e investidores a se familiarizarem rapidamente com a participação em plataformas de videoconferência. Este desafio se tornou rapidamente uma oportunidade para oferecer às empresas acesso global aos investidores sem a necessidade de viajar.

Os palestrantes da Emergence incluem o investidor anjo, Jason Calacanis, a diretora geral adjunta do governo QLD, Sarah Pearson, diretor de setor da Leonie Hill Capital TMT, Wee Meng Thoo, sócio-gerente da Vickers Ventures, Jeff Chi, empreendedor serial e CEO de alto crescimento, Rishi Khanna, a diretora executiva da UVCA, Olga Afanasyeva, e outros palestrantes e membros do painel de uma ampla gama de setores.

A Emergence 2021 é orgulhosamente apoiada por parceiros e patrocinadores globais, incluindo Kaspersky, Flanders Trade and Investment, InvestHK, Investec, BMYG, CRIISP, Governo de Queensland, Enterprise Singapore, NZTE e Polish Investment and Trade Agency.

O CEO e diretor geral da Wholesale Investor, Steve Torso, declarou:

"Sermos os pioneiros é realmente um grande desafio e uma conquista e não poderíamos estar mais orgulhosos em trazer a Emergence 2021 para a comunidade de investimento global. Reconhecendo a oportunidade, nossa equipe trabalhou incansavelmente para coordenar os fusos horários globais e junto aos apresentadores para coordenar a primeira conferência global de investimento de risco do mundo.

A missão da Wholesale Investor é utilizar plataformas, parceiros e tecnologia para reunir investidores de risco e empresas emergentes de todo o mundo. A Emergence reúne os líderes e inovadores que estão liderando as empresas de amanhã. A COVID-19 acelerou essa missão, permitindo-nos destacar a comunidade global de inovação e investimento.

Além disso, o uso do software de eventos Brella e o recurso de combinação de IA do aplicativo de eventos facilitará o networking e a realização de negócios A Brella utiliza IA-Matchmaking para fazer conexões relevantes entre fundadores e investidores e a CRIISP para facilitar as negociações. Tudo o que fizemos foi eliminar o atrito do processo de descoberta, consideração e transações."

Para se inscrever para participar, acesse https://www.emergence2021.com

Wholesale Investor

A Wholesale Investor é a principal plataforma de investimento que conecta empresas inovadoras e emergentes que procuram aumentar capital com um ecossistema ativo, engajado e em crescimento de mais de 29.400 investidores de alto patrimônio líquido e profissional, gerentes de fundos, escritórios familiares, empresas de PE e VC e órgãos do governo. Para saber mais, acesse: www.wholesaleinvestor.com.au

