Emeritus acelera planos de crescimento na América Latina, nomeia novo CEO para a região e abre escritório no Brasil

CIDADE DO MÉXICO, 28 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Emeritus, líder global no desenvolvimento da educação de aperfeiçoamento de alta qualidade acessível e econômica para indivíduos, empresas e governos em todo o mundo, anunciou planos de crescimento robustos para a região da América Latina. Uma vez que a demanda pela Emeritus continua a crescer, a empresa nomeou Andrea Mansano como CEO da América Latina. Mansano trabalhará em estreita colaboração com a liderança sênior para ampliar os negócios da Emeritus, incluindo a expansão dos cursos em espanhol e português da empresa e a abertura de um escritório no Brasil para acelerar seu crescimento.

A Emeritus continua experimentando um rápido crescimento, dobrando sua receita em relação ao ano anterior. No mês passado, a empresa anunciou uma rodada de financiamento de US$650 milhões, o que elevou sua avaliação para US$3,2 bilhões, quadruplicando sua avaliação da Série D a partir de agosto de 2020. Apenas no ano fiscal de 2021, a empresa atendeu alunos em mais de 80 países e ofereceu programas por meio de parcerias com mais de 50 das principais universidades do mundo e expandiu seu negócio para o ensino fundamental e o ensino médio (K12) com a aquisição da iD Tech.

De acordo com o Fórum Econômico Mundial sobre a América Latina, a região tem a maior escassez de habilidades do mundo na economia formal. A demanda por aperfeiçoamento aumentou nos últimos dois anos, já que mais alunos estão tendo acesso à educação de forma virtual. A Emeritus estabeleceu parcerias com as principais universidades locais, incluindo o Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), a IPADE Business School e a Insper, Universidad de Los Andres, para oferecer programas de graduação e certificados on-line. A empresa está pronta para capacitar mais de cem mil alunos na região nos próximos três anos.

Mansano traz para Emeritus mais de 20 anos de experiência na liderança de grandes empresas de TI e educação. Anteriormente, ela trabalhou com a Digital/Compaq/HP, SAP e Microsoft. Ela também atuou como presidente da América Latina da Education First (EF), a maior empresa de educação privada do mundo, onde foi responsável por liderar a principal região da empresa.

"A Emeritus foi construída com base na crença de que a educação tem o poder de transformar vidas", disse Chaitanya Kalipatnapu, cofundador e diretor executivo da Emeritus. "Com a ampla experiência da Andrea em tecnologia educacional e nossos notáveis parceiros universitários - globalmente e na região - estamos bem posicionados para expandir rapidamente para alcançar mais alunos por meio de nosso modelo único de educação de alta qualidade".

Mansano é formada em Administração de Empresas e Economia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCC) e possui mestrado em E-Business pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e pela Universidade de Ohio. Ela participou de programas sobre história, tecnologia e segurança da Internet na Universidade de Michigan, paradoxos da guerra na Universidade de Princeton e liderança na vida real na Hult Ashridge Executive Education.

"Acredito profundamente na missão da Emeritus de tornar a educação de alta qualidade acessível e econômica e estou entusiasmada em apoiá-la com o seu objetivo de impactar mais alunos", disse Andrea Mansano, CEO da Emeritus, América Latina. "A América Latina é uma região dinâmica com imensa oportunidade e demanda por educação de alta qualidade."

Mansano também é apaixonada pelo tema responsabilidade social e é fundadora da organização sem fins lucrativos, "Pequenos músicos da liberdade", que orientou 120 crianças vulneráveis por meio da música em São Paulo. Ela é membro do conselho consultivo da Vocação, uma ONG dedicada ao desenvolvimento de habilidades das pessoas por meio do trabalho com comunidades, investimento em projetos de educação, realização de cursos de treinamento profissional e prestação de serviços para empresas. Mansano também é fundadora do E.V.A.- Economic Value Added Business Group - uma organização de mais de 400 mulheres de negócios dedicadas a garantir representação feminina na liderança em empresas latino-americanas. A missão deste grupo é garantir que cada empresa tenha representação feminina na liderança.

# # #

Sobre a Emeritus

A Emeritus está comprometida em ensinar as habilidades do futuro, tornando a educação de alta qualidade acessível e econômica para indivíduos, empresas e governos em todo o mundo. Isso é possível por meio da colaboração com mais de 50 universidades de alto nível nos Estados Unidos, Europa, América Latina, Sudeste Asiático, Índia e China. Os cursos curtos, programas de graduação, certificados profissionais e programas para executivos seniores do Emeritus ajudam os indivíduos a aprender novas habilidades e transformar suas vidas, empresas e organizações. Seu modelo único de tecnologia de ponta, inovação curricular e instrução prática de professores, mentores e treinadores seniores orientou mais de 250 mil indivíduos em mais de 80 países. Fundada em 2015, a Emeritus, parte do Eruditus Group, conta com mais de 1.400 funcionários globalmente e escritórios em Mumbai, Nova Deli, Xangai, Cingapura, Palo Alto, Cidade do México, Nova Iorque, Boston, Londres e Dubai. Após sua rodada de financiamento da Série E de US$ 650 milhões em agosto de 2021, a empresa está avaliada em US$ 3,2 bilhões, e é apoiada pela Accel, SoftBank Vision Fund 2, Chan Zuckerberg Initiative, Leeds Illuminate, Prosus Ventures, Sequoia Capital India e Bertelsmann.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1593026/Emeritus_Logo.jpg

FONTE Emeritus

Related Links

https://emeritus.org/



SOURCE Emeritus