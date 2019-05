Emily Feistritzer, CEO da TEACH-NOW nomeada pela Fast Company uma das 100 pessoas mais criativas do mundo dos negócios em 2019

NOVA YORK, 22 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- A Dr. Emily Feistritzer, presidente e CEO da TEACH-NOW Graduate School of Education, foi reconhecida pela revista Fast Company como uma das 100 pessoas mais criativas do mundo dos negócios em 2019. O prêmio é um reconhecimento de que o programa que criou há seis anos despontou como a plataforma on-line de educação de docentes mais inovadora e de crescimento mais rápido na área da educação.

Dr. Feistritzer, líder na preparação de docentes reconhecida nacionalmente e ex-freira, lançou a TEACH-NOW em 2013 com 71 anos de idade. Desde então, acima de 2.000 candidatos se formaram, com 1.000 alunos atualmente matriculados originados de mais de 115 países. A plataforma é um dos únicos programas presenciais ou on-line de educação de professores que registra uma elevação do número de matrículas, agregando uma média de 100 novos candidatos por mês.

De acordo com a Fast Company: "A especialista em educação Emily Feistritzer estudou como melhor preparar professores por mais de 40 anos, o que a levou a testemunhar perante o congresso e legislaturas estaduais, fornecer informações a membros de administrações presidenciais e atualmente defender a acessibilidade na educação.

"Dr. Feistritzer não gostava de falar para os alunos como especialista e ter que planejar aulas para proporcionar conhecimento", afirmou a revista. "Preferia a aprendizagem colaborativa para um mundo onde a aquisição de conhecimento está disponível dessa maneira."

O fundamento da TEACH-NOW é a "aprendizagem colaborativa baseada em atividades" onde os candidatos-professores aprendem executando projetos colaborativos juntos on-line, em coortes de 10 a 15 participantes com um instrutor.

Dr. Feistritzer denominou o destaque da revista uma validação da abordagem única do programa para o treinamento de professores. "Nosso ambiente de aprendizagem produz educadores altamente dinâmicos que estão preparados para ensinar os alunos do futuro no mundo do ensino do futuro", disse ela.

A abordagem diferenciada da plataforma de aprendizagem personalizada e direcionada à preparação de docentes abre caminho para que os diplomados em universidades, veteranos e para aqueles que desejam mudar de profissão obtenham a certificação para ensinar nos Estados Unidos e no exterior. Seu sucesso levou à criação da TEACH-NOW Graduate School of Education, que possibilita aos candidatos obterem um mestrado em educação e também uma certificação para ministrar aulas reconhecida em todo o mundo.

Para mais informações acesse TEACH-NOW ou envie um e-mail para info@teach-now.edu.

Solicitações de entrevistas devem ser enviadas para Brendan Hannah em bhannah@kirtzmanstrategies.com.

Solicitações de entrevistas:

Brendan Hannah (248)766-2966

E-mail: bhannah@kirtzmanstrategies.com

FONTE TEACH-NOW

Related Links

https://teach-now.edu



SOURCE TEACH-NOW