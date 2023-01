EMILY RATAJKOWSKI, NUEVA IMAGEN DE FLOWERBOMB DE VIKTOR&ROLF

PARÍS, 18 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- Viktor&Rolf anuncia que la escritora estadounidense superventas del New York Times, actriz, modelo, activista y empresaria Emily Ratajkowski será la nueva imagen de la campaña FLOWERBOMB a partir del 20 de enero de 2023.

Para ver el comunicado multimedia, haga clic en:

https://www.multivu.com/players/uk/9132851-emily-ratajkowski-new-face-viktor-rolfs-flowerbomb/

Emily Ratajkowski for Flowerbomb by Viktor&Rolf

Ratajkowski es un icono feminista, polifacética y moderna, que desafía los prejuicios actuales para construir un espacio de auténtico empoderamiento, redefiniendo el concepto de ser mujer, completa y maravillosamente. Su primera recopilación de ensayos, "My Body", fue publicada por Metropolitan Books, y consolidada por su ensayo "Buying Myself Back" para la revista más leída de 2020, la New York Magazine, generando un extenso debate sobre los derechos de autor y la propiedad de la imagen.

Íntimamente conectada con una generación de mujeres comprometidas y con un público identificado con lo femenino, Ratajkowski es una mujer poderosa y empoderada a la vez, que utiliza su plataforma para promover una mayor comprensión de la transformación de la feminidad. Desinhibida y auténtica, sin complejos, Ratajkowski es dueña de su feminidad, sexualidad y sensualidad únicas, reorientando la mirada masculina y replanteándola para la mujer que la sostiene.

FLOWERBOMB es un éxito de ventas en todo el mundo, permaneciendo en el Top 10 de fragancias femeninas de EE.UU. y en el Top 15 del Reino Unido desde su lanzamiento en 2005. La fragancia ha revolucionado por sí sola el mundo del perfume, estableciendo el estándar de las fragancias florales gourmand y marcando un nuevo capítulo de la feminidad en perfumería.

"Gran parte de lo que representa la feminidad es delicado. Me gusta que FLOWERBOMB refleje tanto la fuerza como la feminidad"

- Emily Ratajkowski, modelo, escritora y activista

"Admiramos a Emily Ratajkowski desde hace mucho tiempo y estamos encantados de darle la bienvenida a la familia Viktor&Rolf. Como atestigua claramente su trabajo, Emily tiene un talento polifacético. Su amplia gama de cualidades y talentos la convierten en la encarnación perfecta de FLOWERBOMB"

- Viktor Horsting & Rolf Snoeren, fundadores y directores artísticos de Viktor&Rolf

"Como escritora, activista, actriz y empresaria, Emily Ratajkowski ha roto los moldes expresando cada faceta de su naturaleza. Ella representa una nueva feminidad que aúna sensibilidad y fuerza, encarnando a la perfección el espíritu de FLOWERBOMB".

- Sandrine Groslier, Presidenta de la marca de perfumes de lujo, L'Oréal

En su primera colaboración con la marca, Ratajkowski aparece en el cortometraje de la fragancia dirigido por los cineastas Torso Solutions, con imágenes dirigidas y capturadas artísticamente por los fotógrafos Inez & Vinoodh. En ella, Ratajkowski explora el extraordinario poder de la transformación llevada al extremo. Una historia de metamorfosis a través de una explosión de flores y una invitación a "liberar el poder de tu feminidad".

perfumes @viktorandrolf

#UnleashYourFemPower

Contact: [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1983040/Viktor_Rolf_Flowerbomb.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1983041/Viktor_Rolf_Flowerbomb_Logo.jpg

SOURCE Viktor&Rolf Fragrances