Emily Ratajkowski séduit les foules à New York avec sa jupe coquelicot en soie de LILYSILK

NEW YORK, 14 septembre 2022 /PRNewswire/ -- LILYSILK, lla plus importante marque de soie au monde, dont la mission est d'inspirer les gens à vivre de façon spectaculaire et durable, a été la marque de choix du top model Emily Ratajkowski, aperçue dans les rues de New York le 23 août alors qu'elle se rendait à un concert vêtue de la jupe coquelicot en soie LILYSILK.

Emily Ratajkowski looking seriously stylish in her LILYSILK Silk Poppy Skirt in New York

La mannequin, actrice et auteure américaine était si élégante que sa tenue a été saluée par de nombreux médias de premier plan, dont British Vogue , Elle Netherlands et Harper's Bazaar , qui ont déclaré que Mme Ratajkowski « a apporté une touche d'originalité à cet ensemble romantique en l'associant à une paire de bottes cowgirl noires montantes. » Emily Ratajkowski a défilé lors de la Fashion Week de Paris et de Milan. Plus tôt cette année, elle a également participé au talk-show télévisé ZIWE et s'est intéressée à l'émancipation des femmes.

Cette jupe midi en soie est inspirée de l'esthétique minimaliste des années 90, un modèle qui allie le contemporain au classique. Best-seller de la collection printemps 2022 de LILYSILK, sa coupe en biais lui procure confort et liberté de mouvement, ce qui en fait une pièce idéale à porter chez soi pour une touche de luxe, ou un indispensable des sorties printanières. Associée à la chemise Osmanthus de LILYSILK de la même collection, elle rend le style plus léger et plus avant-gardiste que jamais.

« Emily Ratajkowski nous procure de la fraîcheur, a déclaré David Wang, PDG de LILYSILK. La soie a toujours représenté l'élégance, la féminité et la mode, mais aujourd'hui, nous pimentons les garde-robes des femmes avec nos pièces en soie très classes, comme la jupe coquelicot en soie. Nous souhaitons que davantage de personnes puissent exprimer leur style et leur personnalité grâce à LILYSILK. »

Grâce à ses vêtements confectionnés à partir des fibres naturelles les plus fines, LILYSILK cherche à inspirer les gens à vivre de manière spectaculaire, et les stars partagent cette vision. Au cours des derniers mois, plusieurs célébrités très en vue, dont Viola Davis , Nina Dobrev , et Anne Hathaway , ont été aperçues dans des tenues superbes de la marque LILYSILK.

À propos de LILYSILK

LILYSILK est une marque de produits en soie de renommée mondiale dont la mission est d'encourager les personnes à vivre de façon spectaculaire et plus durable, en prenant soin de ses clients et de la planète. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.lilysilk.com et suivez @lilysilk sur Instagram et @Lilysilk sur Facebook.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1897202/Emily_Ratajkowski_stylish_LILYSILK_Silk_Poppy_Skirt_New_York.jpg

SOURCE LILYSILK