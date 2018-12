Emirados Árabes Unidos encantam o mundo com festividades espetaculares do Ano Novo de 2019 em Downtown Dubai

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 31 de dezembro de 2018 /PRNewswire/ -- Com um espetáculo nunca visto antes de fogos de artifício e show de luzes a laser no icônico edifício Burj Khalifa, a Emaar encantou o mundo com as festividades do Ano Novo em Dubai, para anunciar 2019. O evento recebeu mais de um milhão de pessoas em Downtown Dubai, o principal megadesenvolvimento da Emaar. Um destaque foi o tributo especial ao finado xeique Zayed bin Sultan Al Nahyan, o pai fundador dos Emirados Árabes Unidos, cujo centenário de nascimento foi observado em 2018 como o "Ano de Zayed".

Festividades de Ano Novo de 2019 da Emaar Festividades de Ano Novo de 2019 da Emaar

As campanhas do espetáculo na mídia social atingiram mais de um bilhão de usuários, complementadas pela parceria da Emaar com a TikTok. As celebrações do Ano Novo de 2019 em Dubai foi um dos espetáculos de Ano Novo mais assistidos no mundo, com transmissão ao vivo globalmente e transmissão contínua (streaming) em mydubainewyear.com. A iluminação da fachada do Burj Khalifa rendeu mais dois recordes mundiais no Guinness, para a "Maior fachada iluminada por LED" e a "Mais alta fachada iluminada por LED".

O presidente do conselho da Emaar Properties, Mohamed Alabbar, disse que o evento é um tributo dos Emirados Árabes Unidos ao mundo, refletindo o caráter positivo e a mentalidade cosmopolita da nação. "Com essa celebração, estamos destacando a visão de nossa liderança na criação de uma nova era de progresso, através da abertura e da colaboração, aqui em Dubai e nos Emirados Árabes Unidos, para o mundo".

Após a parceria da Emaar com a TikTok, cinco casais afortunados da China, Índia e Oriente Médio foram levados de avião para Dubai, além de 55 influenciadores destacados que promoveram o evento entre seus seguidores. A Emaar também selecionou dois ganhadores afortunados de sua competição na mídia social para desfrutar a celebração de helicóptero. Diversas mensagens enviadas pelo público aos feeds da Emaar no Twitter, Facebook e Instagram @EmaarDubai, usando a hashtag #2019MakeAWish, foram exibidas no Burj Khalifa.

O espetáculo do Ano Novo de 2019 da Emaar teve o tema "tempo e progressão". Visuais inspiradores celebrando a tradição da nação disparou o evento que durou oito minutos na fachada do Burj Khalifa. Se somou ao encantamento, o maior show até hoje da Fonte de Dubai. Após a contagem regressiva, em uma exibição completa de fogos de artifício encantadora, os Emirados Árabes Unidos, Dubai e a Emaar desejaram ao mundo um "Feliz Ano Novo", com a mensagem se revezando em árabe, inglês e chinês.

A experiência poderá ser vista novamente on-line em mydubainewyear.com. A Emaar irá exibir uma versão curta do espetáculo, de 1o de janeiro ao fim de março, para fascinar os visitantes de Downtown Dubai.

