Emmanuel Coulon benoemd tot Chief Technology Officer bij OANDA

LONDON, 27 januari 2020 /PRNewswire/ -- Als mondiale leider in online multi-asset handelsdiensten en valutagegevens en -analyses, is OANDA verheugd de benoeming bekend te maken van Emmanuel Coulon als Chief Technology Officer. Hij zal verantwoordelijk zijn voor het aandrijven van de mondiale technologische strategie van de onderneming en zal technisch leiderschap leveren door alle activiteiten van het bedrijf.

Tijdens zijn carrière van bijna drie decennia heeft Coulon samengewerkt met verschillende toonaangevende bedrijven op het gebied van financiële diensten en technologie. Hij komt naar OANDA vanuit ADSS waar hij diende als Global Head of Technology, en werkte daarvoor bij leidende ondernemingen als as ICAP, Grupo CIMD en Effix Systems / Reuters.

Gavin Bambury, Chief Executive Officer bij OANDA, licht toe: "Met bijna 30 jaar ervaring, combineert Emmanuel diepgewortelde technische expertise met een diep begrip van de elektronische handelssector, die cruciaal zal zijn voor ons succes bij de ontdekking van nieuwe manieren om onze technologie te benutten en om toekomstige groei aan te drijven. Ik ben verheugd hem te verwelkomen als onze nieuwe Chief Technology Officer."

Coulon vertelt: "Als FinTech-bedrijf in hart en nieren wordt OANDA al lang aangedreven door een cultuur van innovatie en technische uitmuntendheid. Als zodanig ben ik enthousiast om deel uit te maken van zo'n dynamisch team en ik kijk ernaar uit om onze technologiesolutions nog verder te verbeteren."

Over OANDA

Het in 1996 opgerichte OANDA was het eerste bedrijf dat wisselkoersgegevens gratis deelde op het internet, en vijf jaar later een valutahandelsplatform lanceerde dat hielp met het pionieren van de webgebaseerde valtuahandel. Vandaag de dag biedt de onderneming online multi-asset handel, valutagegevens en -analyses aan klanten in de detailhandel en het bedrijfsleven. Het toont een ongeëvenaarde expertise in wisselkoersen. Met gereguleerde entiteiten in zes van 's werelds meest actieve financiële markten, blijft OANDA gericht op het transformeren van de vreemde valutahandel. Kijk voor informatie op oanda.com of volg ons op Twitter, Facebook of YouTube.

