Emmanuel Coulon nomeado diretor de tecnologia da OANDA

LONDRES, 27 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- Líder global em trading de ativos múltiplos on-line e dados e análises de moedas, a OANDA tem o prazer de anunciar a nomeação de Emmanuel Coulon como diretor de tecnologia. Ele será responsável por conduzir a estratégia global de tecnologia da empresa e fornecer liderança técnica em todas as áreas do negócio.

Com uma carreira de quase três décadas, Coulon trabalhou com várias empresas líderes em serviços financeiros e tecnologia ao longo dos anos. Ele ingressa na OANDA vindo da ADSS, onde atuou como Chefe Global de Tecnologia, tendo trabalhado anteriormente em empresas líderes como ICAP, Grupo CIMD e Effix Systems / Reuters.

Gavin Bambury, CEO da OANDA, comentou: "Com quase 30 anos de experiência, Emmanuel combina muita experiência técnica com uma profunda compreensão do setor de trading eletrônico, que será fundamental para o nosso sucesso à medida que exploramos novas maneiras de alavancar nossa tecnologia e impulsionar o crescimento futuro. Tenho o prazer de recebê-lo como nosso novo diretor de tecnologia".

Coulon comentou: "Uma empresa totalmente Fintech, a OANDA é motivada por uma cultura de inovação e excelência técnica. Por isso, estou animado por fazer parte de uma equipe tão dinâmica e ansioso para aprimorar ainda mais nossas soluções tecnológicas".

Sobre a OANDA

Fundada em 1996, a OANDA foi a primeira empresa a compartilhar dados de taxas de câmbio gratuitamente na Internet, lançando uma plataforma de trading de FX que a ajudou a ser pioneira no desenvolvimento do trading de moedas na Web cinco anos depois. Hoje, a empresa fornece negociações on-line de múltiplos ativos, dados e análises de moedas para clientes corporativos e de varejo, demonstrando uma experiência incomparável em divisas. Com entidades regulamentadas em seis dos mercados financeiros mais ativos do mundo, a OANDA continua dedicada a transformar o negócio de câmbio. Para mais informações, visite www.oanda.com ou siga-nos no Twitter, Facebook e YouTube .

FONTE OANDA

SOURCE OANDA