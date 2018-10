Emmanuel TV attire un public international et atteint plus d'un million d'abonnés sur YouTube

Emmanuel TV, une chaîne de télévision chrétienne internationale, a atteint une base d'abonnés de plus d'un million sur sa chaîne YouTube, qui compte 387 millions de vues, faisant d'elle le canal chrétien non exclusivement axée sur la programmation musicale le plus regardé de la plateforme.

Avec des spectateurs originaires aussi bien des îles Caraïbes que du Pacifique Sud, Emmanuel TV attire un public divers et varié en Afrique, en Asie, en Australie, en Europe, ainsi qu'en Amérique du Nord et du Sud. Ses programmes sont disponibles en français, en espagnol et en portugais, et chaque langue possède sa propre chaîne YouTube avec des chiffres impressionnants représentant un total de plus de 1,4 millions d'abonnés et de plus de 500 millions de vues.

La chaîne chrétienne internationale propose un service de streaming florissant, disponible à la fois par satellite et en ligne.

Emmanuel TV est célèbre pour son service du dimanche transmis en direct chaque semaine depuis son siège, mais diffuse également de nombreux autres programmes chrétiens comme Standard for Life, Prayer for Viewers, World Prophecies, Changing Lives Interviews, Christian Cartoon Series for Children, Musical Renditions from Emmanuel TV Singers et bien d'autres. En outre, Emmanuel TV enregistre et diffuse des documentaires sur une vaste gamme de sujets de sociétés, notamment sur les migrations et les déportations, le chômage et l'éducation, les personnes retenues à l'étranger et cherchant à retourner dans leur pays d'origine, ainsi que des histoires relatant la vie de déportés nigérians en Libye.

En plus de proposer des programmes de télévision à un public international, la branche humanitaire d'Emmanuel TV fournit également de l'aide caritative à des prisons, des centres de réhabilitation et des victimes d'inondations dans le monde entier - avec le slogan « Straight Outta Emmanuel TV ».

La programmation d'Emmanuel TV repose sur trois principes : changer les vies, changer les nations et changer le monde.

À propos d'Emmanuel TV

Emmanuel TV a été lancée le 8 mars 2006 par T.B. Joshua, fondateur de la Synagogue, Église de Toutes les Nations et producteur exécutif d'Emmanuel TV.