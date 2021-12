Emmes acquiert l'Institut Dr Schauerte, entrant sur le marché des preuves du monde réel

La troisième acquisition majeure de la société renforce la présence européenne en Allemagne et ajoute un nouvel outil de capture de données électroniques pour améliorer la recherche de preuves du monde réel

ROCKVILLE, Maryland, 22 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Emmes, une organisation de recherche clinique (CRO) mondiale à service complet qui se consacre au soutien de l'avancement de la santé publique et de l'innovation biopharmaceutique, a annoncé aujourd'hui avoir acquis l'Institut Dr Schauerte, une CRO dont le siège est à Munich, en Allemagne. Fondé en 1990, l'Institut Dr Schauerte est une CRO à service complet axé sur la technologie qui se spécialise dans les études de suivi clinique en phase tardive, non interventionnelles et post-commercialisation. Il a mené plus de 400 études dans divers domaines thérapeutiques.

Il s'agit de la troisième acquisition d'Emmes au cours de l'an dernier, après avoir acheté Neox, dont le siège social est en République tchèque, en décembre 2020, et Orphan Reach, basé au Royaume-Uni, en mai 2021. L'acquisition de l'Institut Dr Schauerte renforce la portée mondiale d'Emmes en élargissant sa présence en Allemagne et en ajoutant de nouvelles relations stratégiques à long terme avec des sociétés biopharmaceutiques mondiales. Avec l'Institut Dr Schauerte, Emmes compte aujourd'hui plus de 1200 employés.

La directrice générale d'Emmes, le Dr Christine Dingivan, a déclaré : « C'est une nouvelle étape positive dans notre stratégie de croissance et de diversification. L'Institut Dr Schauerte a 30 ans d'histoire et une grande expertise dans le domaine croissant de la recherche de preuves du monde réel (RWE). Son approche agile et axée sur la technologie s'adapte parfaitement à Emmes et améliorera nos capacités numériques. »

« Emmes Europe se développe rapidement et l'Institut Dr Schauerte rejoindra une équipe intégrée à travers le Royaume-Uni et l'UE qui collabore efficacement avec des collègues au Canada, en Inde et aux États-Unis pour mener des essais cliniques mondiaux. », a-t-elle ajouté.

Les essais cliniques de l'Institut Dr Schauerte ont été menés dans plus de 20 pays, et l'entreprise a vu ses revenus augmenter grâce aux études non interventionnelles post-approbation. Les RWE et les données du monde réel sont devenues de plus en plus importantes pour améliorer les soins aux patients et influencer les décisions en matière de développement de produits et de gestion du cycle de vie des fabricants de médicaments, d'appareils et de diagnostics.

L'Institut Dr Schauerte élargit également la gamme de produits technologiques d'Emmes avec son outil ClinDoc, une solution de capture de données électroniques (EDC) sécurisée et intuitive, conforme à la norme CFR21 Part 11. Il comprend des capacités et des interfaces multilingues pour les systèmes de gestion des essais cliniques, les dossiers de santé électroniques et les données de santé mobiles provenant d'applications et d'appareils portables. ClinDoc complète le système EDC Advantage e-Clinical d'Emmes, offrant à l'entreprise encore plus de flexibilité pour répondre aux divers besoins des clients.

Le Dr Wulfram Schauerte, PDG et fondateur de l'Institut Dr Schauerte, a déclaré : « Notre expertise approfondie en RWE et un ensemble de bureaux florissants à Munich et à Cottbus, en Allemagne, seront des atouts majeurs dans les plans de croissance mondiale d'Emmes. Nous sommes ravis de rejoindre l'entreprise et de travailler avec nos nouveaux collègues d'Emmes Europe. Nous partageons beaucoup de points communs ; en plus de notre engagement en faveur de normes de recherche élevées, nous accordons une grande importance à l'engagement des employés et aux relations à long terme avec nos clients. »

Les dirigeants et le personnel du Dr Schauerte et de l'Institut Dr Schauerte conserveront leurs fonctions actuelles.

« Emmes et l'Institut Dr Schauerte ont une histoire combinée de plus de 70 ans dans les affaires », a noté le Dr Dingivan. « Notre équipe est impatiente de collaborer pour améliorer les soins et le traitement des patients dans le monde entier, en s'appuyant sur la RWE pour améliorer les études allant de la phase I à la phase IV, et en utilisant nos solutions EDC pour améliorer la qualité et l'efficacité des données pour les clients. »

À propos de l'Institut Dr Schauerte

Basé à Munich, en Allemagne, et fondé en 1990, l'Institut Dr Schauerte est une organisation de recherche clinique à service complet axé sur la technologie qui se spécialise dans les études de suivi clinique en phase tardive, non-interventionnelles et post-commercialisation. Engagé à fournir des services et des solutions RWE sur mesure de haute qualité, l'Institut Dr Schauerte sert les sociétés pharmaceutiques et de dispositifs médicaux à travers l'Europe dans un large éventail de domaines thérapeutiques.

À propos d'Emmes

Fondée en 1977, Emmes est une organisation mondiale de recherche clinique à service complet qui se consacre à l'excellence en soutenant l'avancement de la santé publique et de l'innovation biopharmaceutique. La société compte parmi ses clients de nombreux organismes et instituts du gouvernement fédéral américain ainsi qu'un large éventail d'entreprises de biotechnologie, de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux dans le monde entier. Pour en savoir plus sur l'impact positif de nos recherches sur la santé humaine, consultez le site Web d'Emmes à l'adresse www.emmes.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/220594/Emmes_Logo.jpg

Related Links

www.emmes.com



SOURCE Emmes