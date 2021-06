EMnify lance une eSIM pour développeurs, qui permet de lancer le développement d'un CPaaS IoT de bout en bout en quelques minutes - au lieu de quelques jours

- La société basée à Berlin propose désormais l'option eSIM à tous ses clients évaluateurs.

- Les utilisateurs peuvent s'inscrire et commencer à développer via la plateforme EMnify en quelques minutes, sans avoir à commander de cartes SIM physiques.

BERLIN, 22 juin 2021 /PRNewswire/ -- Le principal fournisseur de plateforme de communication cloud pour l'IoT EMnify, annonce aujourd'hui la sortie d'eSIM pour les clients évaluateurs, qui permet aux développeurs IoTde s'inscrire et de développer via l'API EMnify immédiatement, n'importe où dans le monde. La solution eSIM permet aux utilisateurs d'installer le profil SIM global d'EMnify sur un appareil compatible en quelques secondes sans avoir à commander et à échanger des cartes SIM physiques. Avec l'option eSIM, EMnify entend réduire davantage les délais de mise sur le marché des projets IoT et à rendre la vie plus facile aux développeurs.

Jusqu'à aujourd'hui, les développeurs IoT pouvaient s'inscrire sur la plateforme EMnify et commander un pack d'évaluation gratuit comprenant des cartes SIM IoT et un solde prépayé pour tester les services du réseau et toutes les fonctionnalités disponibles de la plateforme pendant 60 jours.

Tirant parti de la solution eSIM Cloud de 10T Tech pour la configuration à distance de cartes SIM, la eSIM d'EMnify offre désormais une nouvelle option permettant de télécharger un profil d'abonnement EMnify sur un appareil pris en charge, afin de simplifier et de raccourcir considérablement le processus. eUICC est à la pointe de la technologie des cartes SIM, donnant aux utilisateurs la possibilité d'activer et de passer facilement d'un profil SIM à un autre en cas de besoin.

La combinaison de la technologie eSIM et de la couverture cellulaire mondiale d'EMnify permet aux développeurs IoT :

d'éviter les frais d'expédition et les délais de livraison des cartes SIM physiques.

d'accéder immédiatement et d'explorer toutes les fonctionnalités de la plateforme EMnify, y compris Cloud Connect, Data Streamer et OpenVPN, et ce gratuitement.

Knud Kegel, Vice-président chargé des produits chez EMnify, explique : « L'expérience utilisateur est au cœur de notre produit. EMnify s'efforce constamment de rendre les choses aussi faciles, rapides et transparentes que possible pour les développeurs IoT afin qu'ils puissent démarrer avec notre plateforme et nos API. L'eSIM témoigne de la capacité de libre service de la plateforme cloud EMnify. Les cartes SIM étaient jusqu'à présent le seul composant non cloud-native de notre offre. Désormais, avec l'eSIM, nous donnons aux développeurs la possibilité de démarrer leurs projets en quelques minutes. »

Et Fredric Liljestroem, PDG chez 10T Tech d'ajouter : « Nous sommes très heureux de travailler avec EMnify pour rendre le monde plus accessible grâce à la connectivité eSIM. »

Le profil eSIM peut être téléchargé sur les derniers appareils compatibles eSIM - en scannant un code QR fourni sur le portail web après l'inscription. Les utilisateurs peuvent alors profiter de tous les services de la plateforme pendant une période d'essai de 60 jours ou jusqu'à épuisement du solde prépayé.

Motivée par la vision de transformer la connectivité cellulaire complexe en une offre cloud facile à consommer, EMnify fournit des API puissantes et des services solides qui permettent des intégrations à faible code et laisse aux développeurs le soin d'automatiser leurs processus opérationnels et leurs flux de travail. Pour télécharger l'eSIM et commencer à développer via la plateforme EMnify, veuillez vous rendre sur le site : https://portal.emnify.com/sign/up.

SOURCE EMnify