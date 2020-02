Empaquetamiento de productos frescos: Ya disponible la nueva película adherente MATER-BI de Novamont

- Funciona con una amplia gama de máquinas de empaquetar

- Sin necesidad de llevar a cabo nuevas inversiones

NOVARA, Italia, 11 de febrero de 2020 /PRNewswire/ -- Se ha llevado a cabo una revolución fundamental en la gama de películas compostables y biodegradables de Novamont para el empaquetamiento de alimentos 5 años después del lanzamiento del primer grado de MATER-BI para película adherente.

La película adherente bioplástica de MATER-BI para empaquetar productos frescos se puede utilizar con la mayor parte de máquinas de empaquetar. Así, la elección de la película adherente compostable ya no necesitará de la compra de máquinas de empaquetamiento específicas.

La película es adecuada para su uso alimentario, y está revisto se utilice en el comercio minorista a gran escala y centros de empaquetamiento de tamaño medio. Asegura una correcta transpiración que se proporciona a los alimentos frescos junto a una larga vida en el estante, elevada transparencia y efecto anti-vaho junto a una fortaleza mecánica buena.

Además de sus propiedades técnicas, que son totalmente competitivas junto a sus productos tradicionales en el mercado, la película adherente MATER-BI presentas además un rendimiento medioambiental sin precedentes gracias a la capacidad biodegradable y compostable de los bioplásticos MATER-BI. Al final de su vida, estos se pueden reciclar con la fracción orgánica de residuo, sin hacer crecer los microplásticos, que de otro modo corren el riesgo de acumularse en el suelo.

La fase de pruebas, desarrollada junto a Crocco, una de las principales compañías dentro del sector del empaquetamiento flexible, se ha completado con éxito.

La gama de bioplásticos MATER-BI de Novamont, biodegradable y compostable según el estándar UNI 13432, se consigue por medio de tecnologías propias en el campo del almidonado, celulosa, aceites vegetales y sus combinaciones. Utilizar las soluciones de bioplásticos MATER-BI indica que los recursos finitos no serán depositados en los productos en un corto espacio de tiempo. Reducirán además el rendimiento de los residuos no diferenciados y de todo lo relacionado con ello – vertedero, suelo y contaminación del aire, y emisiones de gas de efecto invernadero – favoreciendo la recuperación de los recursos que, cuando se procesan por medio de los procesos de compostaje industrial, se convertirán en humus, un condicionante de suelo excelente para luchar contra la desertificación del sueño, cerrando el ciclo natural en el que no hay residuos y todo se vuelve de nuevo un recurso.

La película adherente MATER-BI de Novamont es una respuesta que está en línea con el pensamiento italiano en términos de medioambiente y salvaguarda del planeta, tal y como se hizo aparente en la encuesta realizada por medio de MARCA 2020 en Bolonia el pasado mes de enero. Según la encuesta, el 85% de los responsables de compra del país explicaron que ellos compran marcas y productos que son respetuosos con el medioambiente, aunque ello signifique gastar un poco más. El 75% considera pagar más por un producto porque el producto o su envase sean medioambientalmente sostenibles (73%), y el 64% espera que se reduzca el uso de plástico no reciclable en los envases.

La película adherente MATER-BI de Novamont se mostrará en BIOFACH 2020, la mayor feria comercial orgánica del mundo, que se celebra en Nuremberg del 12 al 15 de febrero 2020.

BIOFACH 2020 - Hall 3A - Expositor 521

El grupo Novamont es líder en la producción de bioplásticos y en el desarrollo de bioquímicos y bioproductos a través de la integración de la química, el medio ambiente y la agricultura. Con más de 600 personas, cierra el año 2018 con una facturación de unos 238 millones de euros y constantes inversiones en investigación y desarrollo (5% de la facturación, más del 20% de personas dedicadas); posee una cartera de unas 1.800 patentes y solicitudes de patentes. Tiene su sede en Novara, una planta de producción en Terni y laboratorios de investigación en Novara y Piana di Monte Verna (CE). Opera a través de sus filiales en Bottrighe (RO), Patrica (FR) y Porto Torres (SS). Realiza actividades en el extranjero con oficinas en Alemania, Francia y Estados Unidos y una oficina de representación en Bruselas (Bélgica). Está presente a través de sus propios distribuidores en más de 40 países de todos los continentes.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1088412/Novamont_Logo.jpg

Oficina de prensa de Novamont

Francesca De Sanctis

francesca.desanctis@novamont.com

Teléfono: (+39) 0321-699-611

Móvil: (+39) 340-1166-426

Related Links

https://www.novamont.com



SOURCE Novamont