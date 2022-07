Empire State Building anuncia novas comodidades para inquilinos e agente de locação

NOVA YORK, 21 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- O Empire State Building (ESB) anunciou hoje planos de uma área moderna e exclusiva para inquilinos a ser concluída no próximo ano. A área incluirá um espaço para reuniões com capacidade para 400 pessoas, quadra de basquete, lounge, serviços de alimentação e bar, e "ESRTees", um lounge reservável com dois simuladores de golfe. As novas comodidades do ESB serão construídas em um espaço diferenciado no nível do saguão com tetos abobadados.

A Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) também anunciou que a equipe de Scott Klau da Newmark, empresa líder em consultoria e serviços imobiliários comerciais, foi nomeada agente de locação no "World's Most Famous Building", ou o edifício mais famoso do mundo. A ESRT e a equipe de Klau da Newmark fizeram parceria com grande sucesso nos endereços One Grand Central Place, 1400 Broadway e 111 West 33rd Street.

"Nossa parceria com Scott Klau e sua equipe tem sido um enorme sucesso. Agora, com nossa grande disponibilidade, oferecemos um destino para todos os tamanhos de locatários em seus voos em direção à qualidade", disse Anthony E. Malkin, diretor, presidente e CEO da ESRT. "Os recursos de construção superiores, totalmente modernizados, com eficiência energética e saudáveis do ESB, com outras comodidades incomparáveis, esforços de ESG, serviços prontos e localização de primeira linha são uma combinação vencedora."

Além das ofertas recém-anunciadas, entre as atuais comodidades exclusivas para inquilinos no icônico Empire State Building estão uma academia de 1.400 metros quadrados, um centro de conferências privado e sete opções de restaurantes dentro do edifício, que incluem o Tacombi, o STATE Grill and Bar e um novo Starbucks Reserve de 2.100 metros quadrados programado para abrir este ano. As novas comodidades do ESB ampliarão esta oferta e permitirão que os locatários reservem o espaço para acomodar mais de 400 pessoas.

"O ESB é uma marca icônica com infraestrutura moderna, propriedade comprometida, eficiência energética líder do setor e qualidade do ambiente interno, além de uma localização central com acesso fácil aos principais terminais de transporte", disse Scott Klau, vice-presidente da Newmark. "Cada inquilino de qualidade pode oferecer a seus funcionários uma experiência única e personalizada a um valor incomparável, desde nosso bloco de mais de 25 mil metros quadrados até espaços pré-construídos, para as comodidades e ofertas inigualáveis do edifício. É uma verdadeira ferramenta de atração e retenção de funcionários para o mundo atual."

O ESB passou por uma profunda reforma energética líder do setor, que diminuiu as emissões de carbono em 54% na última década, com o objetivo contínuo de tornar mais fácil para os inquilinos atingirem suas próprias metas de ESG. O espaço de 25 mil metros quadrados no ESB engloba oito andares completos e parciais, com um espaço de 2.200 metros quadrados dedicado a lojas de alto nível.

Mais informações sobre o Empire State Building e disponibilidade atual podem ser encontradas on-line.

Sobre o Empire State Realty Trust

A Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) é um REIT que possui e administra escritórios, lojas e ativos multifamiliares em Manhattan e na área metropolitana de Nova York. A ESRT detém o Empire State Building – o edifício mais famoso do mundo – a atração 2022 Travelers' Choice Best of the Best Awards do Tripadvisor nos EUA e a nº 3 do mundo, no recém-reimaginado e icônico Empire State Building Observatory. A empresa é líder em edifícios saudáveis, eficiência energética e qualidade ambiental interna, e tem as menores emissões de gases de efeito estufa por metro quadrado de qualquer portfólio REIT de capital aberto na cidade de Nova York. Em 31 de março de 2022, o portfólio da ESRT era composto por aproximadamente 874 mil metros quadrados alugáveis de espaço de escritório, 65 mil metros quadrados alugáveis de espaço de varejo e 625 unidades em duas propriedades multifamiliares. Mais informações sobre o Empire State Realty Trust podem ser encontradas em esrtreit.com e seguindo o ESRT no Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn.

