Empire State Building anuncia os vencedores do 25o Concurso Nupcial Anual do Dia de São Valentim

O Observatório do 86º andar, com sua vista de 360º da Cidade de Nova York e muito mais, é mundialmente famoso, já foi retratado em vários romances cinematográficos e foi cenário de pedidos de casamento na vida real. Por isso, é o lugar perfeito para que os casais que venceram o concurso se casem e reafirmem seu amor. Centenas de casais se casaram ou renovarem seus votos no edifício mais romântico do mundo, e para comemorar as bodas de prata do concurso, mais dois casais darão continuidade à tradição e se casarão ali no próximo Dia de São Valentim (o Dia dos Namorados nos Estados Unidos).

O ESB vai realizar as cerimônias de 15 minutos de duração no seu famoso Observatório no 86º andar:

7 horas – Fabiana Faria e Helena Barquet : Fabiana e Helena são o exemplo de uma história de amor verdadeiramente nova-iorquina. Elas são donas da Coming Soon, loja de decoração de interiores no Lower East Side. Fabiana pediu Helena em casamento no Plaza Hotel passados quase sete anos desde que se apaixonou. As duas são fascinadas pelo Empire State Building e o sentido da iluminação noturna da torre. Fabiana e Helena estão felizes por celebrar sua história de amor e se casarem no famoso Observatório do 86º andar.

7h30 – Chitra Pathak e Nachiket Patel : Nachiket e Chitra nasceram na Índia e se conheceram dez anos atrás, quando foram apresentados pelo irmão de Chitra. Depois de um relacionamento de cinco anos, que incluiu quase dois anos namorando a distância, eles vivem agora felizes em Jersey City , Nova Jersey . O Empire State Building é o edifício favorito de Nachiket. Embora o casal pretenda realizar uma cerimônia tradicional de casamento na Índia, Nachiket se inscreveu no concurso na esperança de surpreender Chitra com um casamento na cidade em que adotaram como lar. Chitra está felicíssima por se casar no coração de Nova York , a cidade onde ela e Nachiket se uniram novamente.

Para celebrar esse evento que é um marco tão significativo, pela primeira vez este ano o Concurso Nupcial do Dia de São Valentim foi aberto aos fãs internacionais do edifício através do site https://esbvalentinesday.com/.

"É evidente que a história gloriosa e o romance associados ao Empire State Building continuam comovendo pessoas de todo o mundo, pois tivemos mais de 1.000 inscrições de locais próximos e distantes", disse Jean-Yves Ghazi, vice-presidente sênior do Observatório. "Estou entusiasmado em celebrar os casamentos de Helena e Fabiana e de Chitra e Nachiket, e em dar continuidade a esta tradição no seu 25o aniversário."

As noivas ganharão um vestido de sua escolha da emblemática loja na Cidade de Nova York da famosa Kleinfeld Bridal. Além disso, um casal vencedor poderá receber pacotes de prêmios do Grand Hyatt New York, STATE Grill and Bar, Turkish Airlines, e Boca Raton Resort & Club, a Waldorf Astoria Resort, da Discover The Palm Beaches, empresa oficial de marketing de turismo do Condado de Palm Beach, na Flórida.

Para obter detalhes completos sobre o concurso, visite www.facebook.com/empirestatebuilding. Para obter mais informações sobre a Kleinfeld Bridal, Grand Hyatt New York, Discover The Palm Beaches, Turkish Airlines, e STATE Grill & Bar, visite https://www.kleinfeldbridal.com/, http://newyork.grand.hyatt.com/, https://www.thepalmbeaches.com, https://www.turkishairlines.com/, e www.stategrillesb.com.

Sobre o Empire State Building

Elevando-se a 443 metros (da base à antena) acima de "Midtown Manhattan" (o centro da ilha de Manhattan, em Nova York), o Empire State Building, de propriedade da Empire State Realty Trust, Inc., é o "edifício mais famoso do mundo". Com novos investimentos em eficiência energética, infraestrutura, áreas públicas e serviços, o Empire State Building atrai inquilinos de primeira classe, de uma grande variedade de setores de todo o mundo. O Empire State Building foi considerado o destino de viagem mais popular do mundo em uma pesquisa realizada pelo Uber e o edifício favorito nos Estados Unidos em uma pesquisa de opinião realizada pelo Instituto Americano de Arquitetos. Para obter mais informações sobre o Empire State Building, visite www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, @EmpireStateBldg, www.instagram.com/empirestatebldg, http://weibo.com/empirestatebuilding, www.youtube.com/esbnyc ou www.pinterest.com/empirestatebldg/.

Sobre a Empire State Realty Trust

A Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT), uma grande empresa de investimentos imobiliários (REIT – real estate investment trust), é proprietária, administra, opera, adquire e reposiciona escritórios e lojas em Manhattan e na grande área metropolitana de Nova York, incluindo o Empire State Building, "o edifício mais famoso do mundo". Com sede na Cidade de Nova York, no estado de Nova York, a empresa possui em seu portfólio escritórios e lojas que englobam 938 mil metros quadrados de espaços alugáveis, como registrado em 30 de setembro de 2018, consistindo de 873.000 metros quadrados de espaços alugáveis em 14 prédios de escritórios, incluindo nove em Manhattan, três no Condado de Fairfield, em Connecticut, e dois no Condado de Westchester, Nova York; e aproximadamente 65.000 metros quadrados de espaços alugáveis no portfólio de lojas.

