Empire State Building celebra 25 anos de casamentos no Dia dos Namorados

NOVA YORK, 5 de dezembro de 2018 /PRNewswire/ -- O Empire State Building anunciou oficialmente que já estão abertas as inscrições para a "25ª Competição Anual de Casamento no Dia dos Namorados (25th annual Valentine's Day Wedding Contest). Para celebrar esse marco significativo, pela primeira vez na história a competição será aberta a fãs internacionais do edifício. Em homenagem a seu aniversário de prata, apenas um casal com sorte será escolhido, com base em sua história de amor, para celebrar a cerimônia de casamento de seus sonhos no Observatório mundialmente famoso no 86o andar do edifício, em 14 de fevereiro de 2019.

Vday_Wedding_Empire_State

Para esse dia especial, a noiva será presenteada com um pacote que inclui vestido de noiva de sua escolha* na loja matriz da Kleinfeld Bridal na Cidade de Nova York e vestido adicional da Kleinfeld Bridal Party* para uma convidada da noiva. O casal ganhador também irá receber duas passagens aéreas, de ida e volta, para a Cidade de Nova York, para os noivos e dois convidados, patrocinadas pela Turkish Airlines, além de hospedagem de duas noites no Grand Hyatt New York para o casal e dois convidados*, café da manhã continental exclusivo e brinde com prosecco no STATE Grill and Bar do Empire State Building, após a cerimônia de casamento, e um pacote de lua de mel no Boca Raton Resort & Club, um Waldorf Astoria Resort, da Discover The Palm Beaches, organização de marketing turístico oficial do Condado de Palm Beach, na Flórida.

"Nos últimos 25 anos, o Empire State Building tem sido a estrela de muitas histórias de amor diferentes", disse o vice-presidente sênior do Observatório do Empire State Building, Jean-Yves Ghazi, que também é o celebrante do casamento. "Neste ano, a pedido de nossos fãs internacionais, vamos estender essa oportunidade para casais internacionais, que sonham fazer parte desse evento anual. Estamos ansiosos para manter essa tradição querida por outros 25 anos".

Para se inscrever, os casais que quiserem se casar ou renovar seus votos de casamento podem compartilhar sua história de amor no site https://esbvalentinesday.com/, de 5 a 30 de dezembro de 2018. Os casais devem ter mais de 18 anos e devem obter uma licença válida de casamento do Estado de Nova York antes do dia da cerimônia de casamento. Renovações de votos podem ser realizadas com uma licença válida de casamento do Estado de Nova York.

Para obter mais informações sobre o Kleinfeld Bridal, Grand Hyatt New York, STATE Grill & Bar, Boca Raton Resort & Club e Discover The Palm Beaches, visite https://www.kleinfeldbridal.com/, http://newyork.grand.hyatt.com/, https://www.patinagroup.com/state-grill-and-bar, http://www.bocaresort.com/ e https://www.thepalmbeaches.com/.

Para obter informações completas sobre a competição e suas regras, visite https://esbvalentinesday.com/. *Restrições podem se aplicar.

Sobre o Empire State Building

Elevando-se por 443 metros (da base à antena) acima da "Midtown Manhattan" (o centro da Ilha de Manhattan em Nova York), o Empire State Building, propriedade da Empire State Realty Trust, Inc., é o "edifício mais famoso do mundo". Com novos investimentos em eficiência energética, infraestrutura, áreas públicas e instalações, o Empire State Building sempre atraiu inquilinos de primeira classe, de uma grande variedade de setores, de todo o mundo. A robusta tecnologia de broadcasting do arranha-céu dá suporte às principais emissoras de televisão e de rádio FM no mercado metropolitano de Nova York. O Empire State Building foi escolhido pelos americanos como o prédio favorito do país, em uma pesquisa de opinião conduzida pelo Instituto Americano de Arquitetos. O Observatório do Empire State Building é uma das atrações mais queridas no mundo e é o destino número um dos turistas na região. Para obter mais informações sobre o Empire State Building, visite www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, @EmpireStateBldg, www.instagram.com/empirestatebldg, www.youtube.com/esbnyc ou www.pinterest.com/empirestatebldg/.

Sobre a State Realty Trust

A Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT), um grande fundo de investimentos imobiliários (REIT -- real estate investment trust), é proprietária, administra, opera, adquire e reposiciona propriedades de escritórios e lojas em Manhattan e na grande área metropolitana de Nova York, incluindo o Empire State Building, o edifício mais famoso do mundo. Com sede na Cidade de Nova York, no estado de Nova York, o portfólio de escritórios e lojas da empresa engloba 938.000 metros quadrados de área alugável, como registrado em 31 de setembro de 2018, consistindo de 873.000 metros quadrados de espaço alugável em 14 prédios de escritórios, entre os quais nove em Manhattan, três no Condado de Fairfield, em Connecticut, e dois no Condado de Westchester, em Nova York; e aproximadamente 65.000 metros quadrados de área alugável no portfólio de lojas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/794165/Vday_Wedding_Empire_State.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/794166/Empire_State_Wedding_Contest_Logo.jpg

FONTE Empire State Realty Trust, Inc.

Related Links

http://www.esbnyc.com



SOURCE Empire State Realty Trust, Inc.