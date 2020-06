Empire State Building celebra reabertura da Cidade de Nova York

Anuncia retorno de suas luzes brancas características

NOVA YORK, 8 de junho de 2020 /PRNewswire/ -- O Empire State Building anunciou hoje o retorno de suas luzes brancas exclusivas na silhueta da Cidade de Nova York, para celebrar o primeiro dia da reabertura da Cidade de Nova York.

Desde 30 de março, as luzes brancas características do Empire State Building foram substituídas, durante a noite, pela "Sirene da Pandemia" e pela "Pulsação de Nova York" do edifício. Também ocorreram, de hora em hora, iluminações para homenagear e inspirar os socorristas da Cidade de Nova York, a campanha #HeroesShineBright, shows de música e luzes com Alicia Keys e os Beatles, em parceria com a iHeartRadio, além de um levantamento de fundos em um videoclipe especial no YouTube, em parceria com a Fundação Robin Hood, com Billy Joel e apresentação do governador Cuomo.

Com cobertura da mídia em todo o mundo, as iluminações do Empire State Building se tornaram um guia para nos lembrar de que estamos todos juntos nisso.

"Nos Estados Unidos, Índia, Austrália e China apenas, as luzes do Empire State Building durante a batalha da pandemia geraram mais de 33 bilhões de impressões", disse o presidente-executivo e presidente do Conselho da Empire State Realty Trust, Anthony E. Malkin. "O Empire State Building é a representação autêntica da Cidade de Nova York e do estado de Nova York para o mundo".

Ele acrescentou: "Nós celebramos com os novaiorquinos os comprometimentos pessoais de todos os socorristas e a liderança no campo de batalha das autoridades do estado de Nova York e da Cidade de Nova York, que nos conduziram ao ponto em que a cidade pode voltar ao trabalho. Estamos ansiosos para compartilhar Nova York com os habitantes da cidade, com a nação e com o mundo, quando reabrirmos nosso mundialmente famoso Observatório".

O edifício brilha em suas luzes brancas características nas noites em que uma iluminação para uma organização ou um feriado não estiver programada. Até que a pandemia da COVID-19 tenha acabado, o tributo cintilante de cinco minutos do Empire State Building, a cada hora, aos socorristas ainda na linha de frente, bem como os cinco minutos de escuridão em memória daqueles que perderam suas vidas, que se segue ao brilho das 21h, irão continuar. Para obter mais informações sobre as luzes do edifício, visite o calendário da iluminação no website do Empire State Building, onde há uma programação completa.

Sobre o Empire State Building

Elevando-se por 443 metros (da base à antena) acima de "Midtown Manhattan" (o centro da Ilha de Manhattan em Nova York), o Empire State Building, propriedade da Empire State Realty Trust, Inc., é o "edifício mais famoso do mundo". Com novos investimentos em eficiência energética, infraestrutura, áreas públicas e outras instalações, o Empire State Building sempre atraiu inquilinos de primeira classe, de uma grande variedade de setores, de todo o mundo. O Empire State Building foi nomeado o destino turístico mais popular do mundo em um estudo conduzido pela Uber e foi escolhido como o prédio favorito do país, em uma pesquisa de opinião conduzida pelo Instituto Americano de Arquitetos. Para obter mais informações sobre o Empire State Building, visite www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, https://twitter.com/empirestatebldg, www.instagram.com/empirestatebldg, http://weibo.com/empirestatebuilding, www.youtube.com/esbnyc, https://www.tiktok.com/@empirestatebldg ou www.pinterest.com/empirestatebldg.

Sobre a Empire State Realty Trust

A Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT), um grande fundo de investimentos imobiliários (REIT -- real estate investment trust), é proprietária, administra, opera, adquire e reposiciona propriedades de escritórios e lojas em Manhattan e na grande área metropolitana de Nova York, incluindo o Empire State Building, o "edifício mais famoso do mundo". Com sede na Cidade de Nova York, no estado de Nova York, o portfólio de escritórios e lojas da empresa engloba 938.000 metros quadrados de área alugável, como registrado em 31 de março de 2020, consistindo de 873.000 metros quadrados de espaço alugável em 14 prédios de escritórios, sendo nove em Manhattan, três no Condado de Fairfield, em Connecticut, e dois no Condado de Westchester, em Nova York, além de aproximadamente 65.000 metros quadrados de área alugável no portfólio de lojas.

