EMPIRE STATE BUILDING COMEMORA O ANO NOVO LUNAR COM CERIMÔNIA DE ILUMINAÇÃO DA TORRE VIRTUAL E VISUALIZAÇÃO DA JANELA DO LOBBY DA QUINTA AVENIDA

Às 16H45 EST, as luzes da torre do Empire State Building, famosas no mundo todo, ficarão vermelhas em uma cerimônia de iluminação virtual para coincidir com o pôr do sol da cidade de Nova York. A cerimônia estará disponível para reprodução no YouTube, Facebook, Weibo e WeChat.

As icônicas janelas do Lobby do edifício da Quinta Avenida este ano apresentam uma instalação festiva com imagens artísticas e representações do animal deste ano, o Tigre. Venerados como personagens heroicos, os Tigres simbolizam a grande força em meio à adversidade. O animal é retratado em uma série de cores e estilos de arte entre diversas paisagens em uma série de três cenas. As vitrines celebram a cultura e a história chinesas com imagens em florais, branco e dourado. A exibição festiva permanecerá no lobby até 24 de fevereiro.

"A iluminação de nossa torre e vitrines da Quinta Avenida são tradições anuais do Ano Novo Lunar no Empire State Building, e estamos felizes em celebrar a comunidade chinesa nos EUA, na China e em todo o mundo", disse Jean-Yves Ghazi, presidente do Observatório do Empire State Building.

Mais informações sobre o Empire State Building e a iluminação de sua torre podem ser encontradas on-line. O rolo B da iluminação e as imagens das janelas podem ser encontrados aqui.

Sobre o Empire State Building

O Empire State Building, "O Edifício Mais Famoso do Mundo", de propriedade da Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), eleva-se a 443 metros acima do centro de Manhattan, da base à antena. A reimaginação da Observatory Experience do Empire State Building, no valor de USD 165 milhões, cria uma experiência totalmente nova, com uma entrada dedicada aos visitantes, um museu interativo com nove galerias e o Observatório do 102o andar reprojetado com janelas do chão ao teto. A jornada até o mundialmente famoso Floor Observatory no 86o andar, o único observatório a céu aberto de 360 graus com vistas para Nova York e além, orienta os visitantes para toda sua experiência em Nova York, incluindo tudo, desde a história icônica do edifício até seu lugar atual na cultura pop. Saiba mais em www.esbnyc.com. Declarado o "Edifício Favorito da América" pelo American Institute of Architects, bem como o destino de viagem mais popular do mundo pela Uber e a atração número 1 da cidade de Nova York pela Lonely Planet, anualmente, ele recebe mais de quatro milhões de visitantes do mundo todo.

Desde 2011, o edifício é totalmente alimentado por energia eólica renovável, e seus muitos andares abrigam uma diversificada gama de locatários de escritórios, como LinkedIn e Shutterstock, bem como varejistas como STATE Grill and Bar, Tacombi e Starbucks. Para mais informações e ingressos para a Observatory Experience, acesse esbnyc.com ou siga os perfis do edifício no Facebook, Twitter, Instagram, Weibo, YouTube ou TikTok.

Sobre o Empire State Realty Trust

O Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) é um REIT com foco em Nova York que possui e administra um portfólio bem posicionado de propriedades de escritórios, varejo e ativos multifamiliares em Manhattan e na área metropolitana de Nova York. Proprietária do Empire State Building, o edifício mais famoso do mundo, a ESRT também é proprietária e opera sua icônica e recém-reformada Experiência de Observatório. A empresa é líder em edifícios saudáveis, eficiência energética e qualidade ambiental interna, e tem as menores emissões de gases de efeito estufa por metro quadrado de qualquer portfólio REIT de capital aberto na cidade de Nova York. Em 31 de dezembro de 2021, o portfólio da ESRT é composto por aproximadamente 874 mil metros quadrados alugáveis de espaço de escritório, 65 mil metros quadrados alugáveis de espaço de varejo e 625 unidades em duas propriedades multifamiliares. Mais informações sobre a Empire State Realty Trust podem ser encontradas em esrtreit.com e seguindo a ESRT em Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1736347/Empire_State_5th_Ave_Windows.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1692548/ESB_90_Logo.jpg

FONTE Empire State Realty Trust, Inc.

SOURCE Empire State Realty Trust, Inc.