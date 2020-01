Empire State Building comemora o Dia da Austrália em 26 de janeiro

NOVA YORK, 23 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- O Empire State Building (ESB) anunciou que, este ano, o edifício será iluminado com as cores da bandeira da Austrália, verde e amarelo, para comemorar o Dia da Austrália. Celebrado anualmente no dia 26 de janeiro, esse feriado nacional comemora a chegada da primeira frota de navios britânicos a New South Wales.

Além disso, como o mundo continua acompanhando os incêndios que têm devastado o país, o STATE Grill and Bar, restaurante do ESB, acrescentará a cerveja FOSTER'S e uma sobremesa especial chamada Pavlova ao seu menu nos dias 25 e 27 de janeiro; os lucros provenientes da venda desses dois produtos, que estarão disponíveis por tempo limitado, serão doados diretamente aos bombeiros da área rural de NSW. O Patina Restaurant Group, empresa que administra o restaurante, prometeu fazer uma doação de igual valor.

"O Empire State Building é um ponto turístico popular entre os viajantes australianos, e sentimos muito pelo que está acontecendo no país", afirmou Anthony E. Malkin, presidente e CEO do Empire State Realty Trust. "Aproveitamos a oportunidade para oferecer nosso apoio por meio das famosas luzes da torre e de uma doação para ajudar as vítimas dos incêndios."

Tim Tams de cortesia, preparados no local pela confeiteira do STATE, Andrea Jarosh, também estarão disponíveis na compra de uma cerveja ou sobremesa.

Para obter mais informações sobre o Empire State Building e o STATE Grill and Bar, acesse http://www.esbnyc.com e https://www.patinagroup.com/state-grill-and-bar.

Sobre o Empire State Building

Com 443 metros de altura sobre Midtown Manhattan (da base até o topo da antena), o Empire State Building, de propriedade do Empire State Realty Trust, Inc., é o "edifício mais famoso do mundo". Com novos investimentos em eficiência energética, infraestrutura, áreas públicas e comodidades, o Empire State Building já atraiu inquilinos de primeira classe, de diversos setores e diferentes partes do mundo. O Empire State Building foi considerado o ponto turístico mais popular do mundo em uma pesquisa realizada pela Uber, e foi considerado o edifício favorito da América em uma pesquisa realizada pelo American Institute of Architects. Para obter mais informações sobre o Empire State Building, acesse www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, @EmpireStateBldg, www.instagram.com/empirestatebldg, http://weibo.com/empirestatebuilding, www.youtube.com/esbnyc ou www.pinterest.com/empirestatebldg.

Sobre o Empire State Realty Trust

O Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) é um importante fundo de investimento imobiliário que possui, administra, opera, adquire e reposiciona propriedades comerciais e escritórios em Manhattan e na grande região metropolitana de Nova York, incluindo o Empire State Building, o "edifício mais famoso do mundo". Com sede em Nova York, estado de Nova York, o portfólio de propriedades comerciais e escritórios da empresa inclui 938.000 metros quadrados de propriedades para locação, em 30 de setembro de 2019, entre eles 873.000 metros quadrados em 14 propriedades de escritórios, sendo nove em Manhattan, três em Fairfield County, Connecticut, e duas em Westchester County, Nova York; e aproximadamente 65.000 metros quadrados disponíveis para locação comercial.

Sobre o STATE Grill and Bar

O STATE Grill and Bar é o principal restaurante do Empire State Building, que mistura a culinária clássica de Nova York com a culinária moderna. Seus chefs buscam inspiração no próprio Empire State, em sua abundância de ingredientes do mercado e nos fazendeiros e produtores que fornecem alimentos para a metrópole mais icônica do mundo. O estilo do restaurante é uma homenagem à rica história do Empire State e ao design Art Deco da década de 1930 em cada acabamento escolhido cuidadosamente.

