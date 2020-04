Empire State Building lança campanha #HeroesShineBright em gratidão aos primeiros respondedores

NOVA IORQUE, 23 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- O Empire State Building (ESB) anunciou, hoje, o lançamento da campanha #HeroesShineBright (os heróis brilham, em tradução livre), uma campanha com duração de uma semana em gratidão a todas as pessoas que colocam suas vidas na linha de frente para salvar outras pessoas durante a pandemia da COVID-19, tanto nos Estados Unidos como em todo o mundo. Todas as noites, de 24 de abril a 2 de maio, o ESB dedicará a iluminação do prédio a uma organização diferente de primeiros respondedores, mostrando as cores que a representam em reconhecimento à sua bravura e serviços prestados.

No dia 2 de maio, a última noite da #HeroesShineBright, ESB estará em uma ação coordenada com a World Federation of Great Towers (Federação Mundial de Grandes Torres) em que o Burj Khalifa (EAN), a CN Tower (Canadá), a Macau Tower (China), a Busan Tower (Coreia do Sul), a Willis Tower (EUA), a Euromast (Países Baixos), a 360 Chicago (EUA), a Calgary Tower (Canadá), o One Liberty Observation Deck (EUA), a Ostankino TV Tower (Rússia), a Tallinn TV Tower (Estônia), a UFO Tower (Eslováquia), entre outras, farão uma apresentação com luzes vermelhas ao ritmo das batidas de um coração das 20h30 às 21h30, nos horários locais, para trazer reconhecimento mundial aos que ajudam no combate à pandemia. A Torre Eiffel também dedicará seu brilho a homenagear a campanha na mesma noite.

O calendário das apresentações de luzes tem a seguinte programação:

24 de abril: amarelo/branco/azul com efeito de sirene, em homenagem à FDNY/EMS (Departamento de Serviços Médicos de Emergência do Departamento de Bombeiros de Nova York )

) 25 de abril: azul/branco/azul, para prestar uma homenagem a médicos, enfermeiros e toda a comunidade médica

26 de abril: azul/laranja/azul, em homenagem aos agentes correcionais

27 de abril: iluminação dividida:

Norte e Sul: laranja/azul/branco, em homenagem à Guarda Costeira dos EUA

dos EUA

Leste e oeste: azul/dourado/azul, em homenagem à Marinha dos EUA

28 de abril: amarelo/preto/branco, em homenagem ao Exército dos EUA

29 de abril: azul/azul/azul em homenagem à Autoridade de Transportes Metropolitanos

30 de abril: amarelo/amarelo/amarelo, em homenagem aos trabalhadores dos serviços essenciais

1º de maio: azul/roxo/azul, em homenagem ao Police Memorial Day

2 de maio: iluminação no ritmo das batidas do coração em ação coordenada com a Federação Mundial de Grandes Torres

"O Empire State Building é o coração pulsante de todos nós, e o ícone internacional do horizonte da Cidade de Nova Iorque. Usaremos suas luzes para demonstrar nossa gratidão, amor e apoio aos primeiros respondedores e trabalhadores dos serviços essenciais, porque eles merecem", declarou Anthony E. Malkin, presidente e CEO do Empire State Realty Trust. "Nosso tribute aos heróis da linha de frente de nossa grande cidade, um grupo por vez, culminará com um show mundial de apoio, em conjunto com a Federação Mundial de Grandes Torres, para derramar as luzes de todo o mundo para destacar as contribuições dos primeiros respondedores e dos trabalhadores dos serviços essenciais."

O Empire State Building estimula a participação dos fãs na campanha #HeroesShineBright e pede que as pessoas comentem nos posts e stories publicados nas redes sociais em agradecimento aos trabalhadores dos serviços essenciais todas as noites das apresentações de luzes. No dia 2 de maio, o edifício mostrará uma compilação de vídeos comemorativa, em que haverá agradecimentos pessoais, comentários de fãs e imagens inspiradoras das luzes de todo o mundo.

Para mais informações, acesse http://www.esbnyc.com.

Sobre o Empire State Building

Elevando-se a 443 m, na região central de Manhattan (da base até a antena), o Empire State Building, de propriedade da Empire State Realty Trust, Inc., é o "edifício mais famoso do mundo" Com novos investimentos em eficiência energética, infraestrutura, áreas públicas e comodidades, o Empire State Building atraiu inquilinos de alto nível, de inúmeros setores de todo o mundo. Foi eleito o destino de viagem mais popular do mundo, em um estudo conduzido pela Uber, além de ter sido nomeado o edifício favorito dos Estados Unidos, em uma pesquisa conduzida pelo Instituto Americano de Arquitetos. Para obter mais informações sobre o Empire State Building, visite www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, https://twitter.com/empirestatebldg, www.instagram.com/empirestatebldg, http://weibo.com/empirestatebuilding, www.youtube.com/esbnyc, https://www.tiktok.com/@empirestatebldg ou www.pinterest.com/empirestatebldg.

Sobre a Empire State Realty Trust

A Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT), uma das principais empresas de investimento imobiliário (REIT), é proprietária, gerencia, opera, adquire e reposiciona imóveis comerciais e de varejo em Manhattan e na região metropolitana de Nova Iorque, incluindo o Empire State Building, o "edifício mais famoso do mundo". Com sede em Nova Iorque, no estado de Nova Iorque, o escritório da empresa e o portifólio de varejo abrangia, em 31 de março de 2020, mais de 900 mil metros quadrados para locação, compostos de mais de 837 mil metros quadrados em 14 propriedades comerciais, das quais, nove em Manhattan, três no Condado de Fairfield, no estado de Connecticut, e duas no Condado de Westchester, no estado de Nova Iorque, além de cerca de 65.000 metros quadrados no portifólio de varejo.

FONTE Empire State Realty Trust, Inc.

Related Links

http://www.esbnyc.com



SOURCE Empire State Realty Trust, Inc.