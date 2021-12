EMPIRE STATE BUILDING LANZA CURRÍCULO COMPLEMENTARIO EN CTIAM Y ESTUDIOS SOCIALES PARA ESTUDIANTES, EN ALIANZA CON EL BANK STREET COLLEGE OF EDUCATION

NUEVA YORK, 14 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- Empire State Building (ESB), en alianza con el Bank Street College of Education, anunciaron hoy sus planes actualizados de clases interactivas para las visitas de grupos estudiantiles a la remodelación de USD 165 millones de su Mirador. El currículo sigue los estándares de aprendizaje del estado de Nueva York en CTIAM (ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas) y estudios sociales, y tiene planes de clases adecuados para estudiantes de primaria, media y secundaria. Las planificaciones de las clases ofrecen aprendizaje antes, durante y después de una visita al edificio más famoso del mundo y a su Experiencia del Mirador recientemente rediseñada.

"Bank Street College of Education creó estos currículos actualizados para hacer que las visitas de los estudiantes a nuestra Experiencia del Mirador con exhibiciones digitalmente envolventes y táctiles sean más que solo una experiencia turística", comentó Jean-Yves Ghazi, presidente del Mirador del Empire State Building. "Siempre hemos ofrecido planes de clases para grupos escolares y, al celebrar nuestro 90.o año, actualizamos la interacción del aula con nuestra maravilla moderna en ingeniería y eficiencia energética".

Profesores y alumnos utilizarán el nuevo currículo para aprender sobre la ingeniería del edificio, el proceso de diseño, la fuerza laboral, los principales elementos tecnológicos y la profunda adaptación energética líder en la industria. La Experiencia del Mirador concluyó un desarrollo de USD 165 millones en diciembre de 2019 que complementa todos los elementos del programa y ofrece a los estudiantes la oportunidad de experimentar el edificio de bajo consumo energético de abajo hacia arriba. Las clases comienzan con exhibiciones digitales interactivas en el museo del segundo piso y continúan hasta el Mirador al aire libre de la planta 86.

Las renovaciones de USD 165 millones incluyen medidas de alto nivel en calidad ambiental interior, como filtros de aire MERV 13 e ionización bipolar activa, para ofrecer seguridad a los visitantes, algo que llevó a que el edificio fuera reconocido como el primero de América en recibir la calificación WELL Health-Safety.

"Las salidas de campo al Empire State Building están alineadas a la perfección con el enfoque educativo del Bank Street, que reconoce que todas las personas aprenden mejor cuando interactúan de forma activa con materiales, ideas y personas", explicó Joy Lundeen Ellebbane, directora de continuidad de estudios profesionales. "Experiencias y clases como estas ofrecen oportunidades auténticas para el aprendizaje profundo y práctico, y nos complace contribuir a las ofertas del Empire State Building, especialmente en el año de su 90.o".

El currículo completo se puede ver y descargar aquí. Los docentes interesados pueden comunicarse con Kai-Ti Kao en [email protected] para obtener más información y programar visitas en grupo.

Para obtener más información sobre el Empire State Building, visite http://www.esbnyc.com

Acerca del Empire State Building

El Empire State Building, "el edificio más famoso del mundo", propiedad de Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), se eleva 443 metros desde la base hasta la antena sobre el centro de Manhattan. La renovación de la Experiencia del Mirador del Empire State Building, en la que se invirtieron USD 165 millones, ofrece una experiencia completamente nueva, con una entrada exclusiva para visitantes, un museo interactivo con nueve galerías y un mirador remodelado en la planta 102 con ventanas de piso a techo. El viaje al mundialmente famoso Mirador de la Planta 86, el único mirador de 360 grados al aire libre con vistas a Nueva York y más allá, orienta a los visitantes para toda su experiencia en la ciudad de Nueva York y cubre todo, desde la icónica historia del edificio hasta su lugar actual en la cultura pop. Conozca más en www.esbnyc.com. El año 2021 es el 90.° aniversario del edificio, que se inauguró oficialmente el 1 de mayo de 1931. Declarado "el edificio favorito de los Estados Unidos" por el American Institute of Architects, así como el destino de viaje más popular del mundo por Uber y la principal atracción de la ciudad de Nueva York por Lonely Planet, recibe a más de 4 millones de visitantes de todo el mundo cada año.

Desde 2011, el edificio es alimentado completamente por electricidad eólica renovable, y sus numerosos pisos albergan principalmente a diversos inquilinos de oficinas como LinkedIn, Shutterstock y Global Brands Group, así como opciones de comercio minorista como STATE Grill and Bar, Tacombi y Starbucks. Para obtener más información y comprar boletos para la Experiencia del Observatorio, visite esbnyc.com o siga las redes del edificio en Facebook, Twitter, Instagram, Weibo, YouTube, o TikTok.

Acerca de Empire State Realty Trust

Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) posee, administra, opera, adquiere y reposiciona propiedades para comercio minorista y oficinas en Manhattan y en el área metropolitana de Nueva York, entre las que se incluye el Empire State Building, "el edificio más famoso del mundo". Al 30 de septiembre de 2021, el portafolio de propiedades para oficinas y comercio minorista de la empresa abarcaba 938.320 metros cuadrados (10,1 millones de pies cuadrados) para alquiler, que comprenden 873.288 metros cuadrados (9,4 millones de pies cuadrados) para alquiler en 14 propiedades de oficinas, de las cuales nueve están en Manhattan, tres en Fairfield County, Connecticut, y dos en Westchester County, Nueva York; además, cuenta con aproximadamente 65.000 metros cuadrados (700.000 pies cuadrados) para alquiler en el portafolio de comercio minorista.

Empire State Realty Trust es líder en cuanto a eficiencia energética en ambientes construidos y sostenibilidad, con un 76 % de su portafolio admisible certificado por ENERGY STAR y totalmente alimentado por electricidad eólica renovable. Como el primer portafolio de bienes raíces comerciales en el continente americano en lograr la Calificación WELL Health-Safety para salud y seguridad basada en evidencia y verificada por terceros, ESRT obtuvo además la calificación de 5 estrellas (la más alta posible) de GRESB y el reconocimiento Green Star por su desempeño en sostenibilidad en bienes raíces, y fue nombrado Campeón Fitwel en la categoría de edificios saludables y de alto rendimiento. Para obtener más información acerca de Empire State Realty Trust, visite esrtreit.com y siga a ESRT en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn.

Acerca del Bank Street College of Education

El Bank Street College of Education es un líder reconocido en la educación preescolar, la preparación de docentes y líderes, y el desarrollo de prácticas innovadoras en los sistemas escolares de todo el país. Durante cien años, el Bank Street se ha enfocado en mejorar la educación de los niños y sus maestros al aplicar al proceso educativo todos los conocimientos disponibles sobre el aprendizaje y el crecimiento, y al conectar la docencia y el aprendizaje de manera significativa con el mundo exterior. Obtenga más información sobre los programas para niños de Bank Street, la Graduate School of Education y el Bank Street Education Center en bankstreet.edu.

