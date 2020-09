Empire State Building startet den neunten jährlichen Fotowettbewerb mit einem Hauptpreis von 5000 Dollar und einem FlyNYON-Flug

„Das Empire State Building ist stolz darauf, den Herzschlag von New York zu verkörpern", so Jean-Yves Ghazi, Präsident des Observatoriums. „Als Lieblingsmotiv von Fotografen aus der ganzen Welt sind wir beeindruckt von den Einreichungen, die wir jedes Jahr erhalten. Das Talent unserer Fans ist beispiellos, und wir können es kaum erwarten, zu sehen, auf welch vielfältige Weise sie das weltberühmte Empire State Building im neunten Jahr des Wettbewerbs in Szene gesetzt haben."

Die Schönheit des klassischen Art-Déco-Gebäudes erhebt sich über das geschäftige Treiben in New York City, wenn die Stadt zum ‚business as usual' zurückkehrt. Mit dem Abschluss der 165 Millionen Dollar teuren Renovierungsarbeiten im Dezember 2019 entspricht das wunderbare Observatory Experience im Inneren nun auch dem äußeren Erscheinungsbild des Gebäudes. Besonders hervorzuheben sind ein beeindruckendes 7,6 Meter hohes Gebäudemodell auf der Großen Treppe, ein Museum mit einer Grundfläche von 930 m2 im zweiten Stock, das weltberühmte Observatorium im 86. Stock und als Kronjuwel das Observatorium im 102. Stock mit seinen bodentiefen Fenstern und einer unvergleichlichen Aussicht.

Der Wettbewerb endet am 5. November 2020. Die Teilnehmer müssen über 18 Jahre alt und legal in den Vereinigten Staaten ansässig sein. Ein Foto des letztjährigen Gewinners ist unter diesem Link verfügbar. Die offiziellen Wettbewerbsregeln und weitere Informationen über den Fotowettbewerb finden Sie unter www.esbphotocontest.com.

Über das Empire State Building

Mit einer Höhe von 443 Metern über Midtown Manhattan (von der Basis bis zur Antennenspitze) ist das Empire State Building, das sich im Besitz des Empire State Realty Trust, Inc. befindet, das „berühmteste Gebäude der Welt". Mit neuen Investitionen in Energieeffizienz, Infrastruktur, öffentliche Bereiche und Annehmlichkeiten hat das Empire State Building erstklassige Mieter aus einer Vielzahl von Branchen aus der ganzen Welt angezogen. Das Empire State Building wurde in einer von Uber durchgeführten Studie zum beliebtesten Reiseziel der Welt ernannt und in einer Umfrage des American Institute of Architects zum Lieblingsgebäude Amerikas. Für weitere Informationen über das Empire State Building besuchen Sie bitte www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, https://twitter.com/empirestatebldg, www.instagram.com/empirestatebldg, http://weibo.com/empirestatebuilding, https://www.tiktok.com/, www.youtube.com/[email protected] oder www.pinterest.com/empirestatebldg.

Über Empire State Realty Trust

Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT), ein führender Real Estate Investment Trust (REIT), besitzt, verwaltet, betreibt, erwirbt und repositioniert Büro- und Einzelhandelsimmobilien in Manhattan und im Großraum New York, darunter das Empire State Building, das „berühmteste Gebäude der Welt". Mit Hauptsitz in New York, New York, umfasst das Büro- und Einzelhandelsportfolio des Unternehmens über 930.000 m2 Mietfläche, zum 30. Juni 2020 bestehend aus ca. 873.000 m2 Mietfläche in 14 Bürogebäuden, darunter neun in Manhattan, drei in Fairfield County, Connecticut, und zwei in Westchester County, New York; und etwa 65.000 m2 Mietfläche im Einzelhandelsportfolio.

