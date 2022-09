Empire State Realty Trust accueille Le Café, Panera Bread et Playa Bowls dans trois propriétés de la ville de New York

NEW YORK, 12 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Empire State Realty Trust, Inc. ( NYSE: ESRT) a annoncé aujourd'hui qu'elle accueille plusieurs nouveaux locataires de détail pour élargir l'offre alimentaire du portefeuille, avec des baux signés avec Panera Bread, Playa Bowls et Le Café Coffee dans trois de ses propriétés de bureaux et résidentielles de New York.

561 10th Ave. - The Victory; 1350 Broadway; 1359 Broadway

1359 Broadway :

Panera Bread va déménager du 10 Union Square d'ESRT avec un bail signé pour un espace commercial de 2 100 pieds carrés (195,10 mètres carrés) au 1359 Broadway. Andrew Mandell de RIPCO a représenté Panera Bread dans les négociations du bail. Fred C. Posniak d'ESRT et Morgan Singer et Samuel Martorella de RIPCO ont représenté le propriétaire. Rebecca Clareman et David Bleckner de Lester , Bleckner & Shaw LLP ont assuré la représentation juridique d'ESRT.



Playa Bowls a signé un nouveau bail pour un espace commercial de 1 385 pieds carrés (128,70 mètres carrés). Abie Dwek de C&W a représenté Playa Bowls dans les négociations du bail. Fred C. Posniak d'ESRT et Andrew Mandell , Morgan Singer , et Samuel Martorella de RIPCO ont représenté le propriétaire. Richard Reiser et David Bleckner de Lester , Bleckner & Shaw LLP ont assuré la représentation juridique d'ESRT.





Le Café Coffee a signé son troisième bail avec ESRT pour un espace de 822 pieds carrés (76,36 mètres carrés). Yoel Gorjian de Winick Realty Group a représenté Le Café dans les négociations du bail. Fred C. Posniak d'ESRT et Steven E. Baker , Charles Rapuano , et Thomas Galo de Winick Realty Group ont représenté le propriétaire. David Bleckner de Lester , Bleckner & Shaw LLP a assuré la représentation juridique d'ESRT.

« Dans l'ensemble de notre portefeuille de Manhattan, nous avons sélectionné et loué à plus d'une douzaine de fournisseurs de nourriture et de boissons qui constituent une commodité importante pour nos locataires de bureaux et de résidences », a déclaré Fred C. Posniak, Vice-président senior, leasing chez Empire State Realty Trust. « Nous sommes heureux d'accueillir Playa Bowls dans notre liste de locataires de grande valeur et de poursuivre nos relations établies avec Panera Bread et Le Café Coffee. »

Vous trouverez de plus amples informations sur les propriétés d'ESRT, ainsi que les disponibilités actuelles, en ligne .

À propos d'Empire State Realty Trust

Empire State Realty Trust, Inc. ( NYSE : ESRT) est une SIIC propriétaire et gestionnaire de bureaux, de commerces et d'actifs multifamiliaux à Manhattan et dans la grande métropole de New York. ESRT est propriétaire de l'Empire State Building, l'immeuble le plus célèbre du monde, lauréat du prix Best of the Best de la meilleure attraction aux États-Unis et de la troisième meilleure attraction au monde au Travelevers' Choice 2022 de Tripadvisor pour son emblématique observatoire qui vient d'être repensé. L'entreprise est un chef de file dans les domaines de la santé des bâtiments, de l'efficacité énergétique et de la qualité de l'environnement intérieur. Elle a les plus faibles émissions de gaz à effet de serre par pied carré parmi tous les portefeuilles de FPI cotés en bourse de New York. Au 30 juin 2022, le portefeuille d'ESRT comprend environ 9,2 millions de pieds carrés louables d'espaces de bureaux, 700 000 pieds carrés louables d'espaces commerciaux et 625 unités réparties dans deux propriétés multifamiliales. Vous trouverez plus d'informations sur Empire State Realty Trust sur esrtreit.com et en suivant ESRT sur Facebook , Instagram , Twitter et LinkedIn .

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prévisionnelles au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières. Vous pouvez identifier ces déclarations par notre utilisation de mots tels que « suppose », « croit », « estime », « s'attend à », « entend », « projette », « projet » ou le négatif de ces mots ou expressions similaires qui ne se rapportent pas à des questions historiques. Vous devez faire preuve de prudence en interprétant ses énoncés prospectifs et en vous appuyant dessus, car ils comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui, dans certains cas, échappent au contrôle d'ESRT et pourraient avoir une incidence importante sur les résultats réels, le rendement ou les réalisations. Ces facteurs et risques comprennent, sans s'y limiter, la crise de santé publique actuelle et les perturbations économiques causées par la pandémie de la COVID-19, une défaillance des conditions ou un rendement relatif à tout événement ou toute opération décrite ci-dessus, les changements réglementaires et les autres risques et incertitudes décrits de temps à autre dans les documents déposés par ESRT et ESROP auprès de la SEC, y compris ceux énoncés dans chacun des rapports annuels d'ESRT et d'ESROP sur le formulaire 10-K pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021, sous la rubrique « Facteurs de risque ». Sauf si la loi l'exige, ESRT et ESROP n'ont pas l'obligation de mettre à jour un énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1895008/Empire_State_Realty_Trust___NY.jpg

SOURCE Empire State Realty Trust, Inc.