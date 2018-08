Empire State Realty Trust anuncia concurso fotográfico "ESB Moment" com prêmio em dinheiro de US $5.000

NOVA YORK, 14 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- Empire State Realty Trust, Inc (NYSE: ESRT) anunciou hoje o seu sétimo concurso anual de fotografia para que os fotógrafos compartilhem seu "Empire State Building (ESB) Moment" e tenham a oportunidade de ganhar US $5.000. Pela primeira vez, o concurso estará aberto a participantes não apenas dos Estados Unidos, mas também do Canadá e do Reino Unido. Além do Grande Prêmio, aqueles que enviarem fotos competirão para ganhar um dos oito prêmios semanais e um prêmio de Segundo Lugar de US $1.500. Os vencedores também terão seu trabalho exibido no novo Observatório do Empire State Building.

Os fãs do Empire State Building podem enviar suas fotos via Instagram ou Twitter usando as hashtags #ESBmoment e #contest. Os participantes também podem enviar suas fotos usando o microsite do concurso de fotos do ESB,www.esbphotocontest.com ou por mensagem de texto "ESBMOMENT" para 811-811 para um link de envio*. As inscrições serão aceitas a partir das 16h ET (horário de Nova York), segunda-feira, 13 de agosto de 2018, até sexta-feira, 5 de outubro de 2018, às 23h59. Serão aceitas fotos externas e internas do edifício.

"Uma imagem vale mais que mil palavras, e que melhor maneira de compartilhar um 'momento ESB' especial do que através de uma memória fotográfica", disse Anthony E. Malkin, presidente e CEO da ESRT. "Estamos empolgados em compartilhar perspectivas únicas e pessoais da ESB vistas pelos nossos visitantes e dar a eles a chance de seus 15 minutos de fama através da exibição dos trabalhos vencedores em nosso novo Observatório de US $160 milhões."

Oito vencedores semanais determinados pelo voto dos fãs no site receberão uma bolsa personalizada e o título de vencedor semanal. Os oito vencedores tornam-se automaticamente finalistas e competirão pela chance de ganhar o Grande Prêmio. Os vencedores serão anunciados durante todo o concurso no microsite e nas plataformas de mídia social do ESB.

Os participantes devem ter mais de 18 anos e serem residentes legais dos Estados Unidos, Reino Unido ou Canadá. Para as regras oficiais e informações adicionais sobre o concurso de fotografia, visitewww.esbphotocontest.com .

* Apenas para os participantes dos EUA: Pode existir taxas e restrições da empresa de telefonia celular.

Sobre o Empire State Building



Medindo 443 metros acima de Midtown Manhattan (da base à antena), o Empire State Building, propriedade de Empire State Realty Trust, Inc., é o "Edifício Mais Famoso do Mundo". Com novos investimentos em eficiência de energia, infraestrutura, áreas públicas e amenidades, o Empire State Building atraiu inquilinos de primeira classe em uma grande diversidade de indústrias do mundo todo. A robusta tecnologia de transmissão do arranha-céu dá suporte a todas as grandes estações de televisão e rádio FM no mercado metropolitano de Nova York. O Empire State Building foi nomeado o prédio favorito dos Estados Unidos em uma votação realizada pelo American Institute of Architects e o Empire State Building Observatory é uma das atrações mais adoradas do mundo assim como o destino turístico #1 da região. Para mais informações sobre o Empire State Building, visite www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, @EmpireStateBldg, www.instagram.com/empirestatebldg, www.youtube.com/esbnyc ou www.pinterest.com/empirestatebldg/.

Sobre o Empire State Realty Trust



Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT), um fideicomisso líder em investimentos imobiliários (REIT), possui, gerencia, opera, adquire e reposiciona escritórios e lojas em Manhattan e na grande área metropolitana de Nova York, incluindo o Empire State Building, o edifício mais famoso do mundo. Com sede em Nova York, o portfólio de escritórios e lojas da empresa cobre 938.000 mil metros quadrados alugáveis, em sábado, 30 de junho de 2018, consistindo em 873.000 mil metros quadrados alugáveis em 14 propriedades comerciais, incluindo nove em Manhattan, três em Fairfield County, Connecticut e duas em Westchester County, Nova York; e aproximadamente 65.000 metros quadrados alugáveis no portfólio de lojas.

