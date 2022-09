Empire State Realty Trust da la bienvenida a Le Café, Panera Bread y Playa Bowls a tres propiedades de la ciudad de Nueva York

NUEVA YORK, 12 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- Empire State Realty Trust, Inc. ( NYSE: ESRT) anunció hoy que da la bienvenida a varios nuevos inquilinos minoristas para ampliar las ofertas de alimentos de la cartera, con contratos de alquiler firmados con Panera Bread, Playa Bowls y Le Café Coffee en tres de sus oficinas de la ciudad de Nueva York y propiedades residenciales.

1359 Broadway:

Panera Bread se mudará de 10 Union Square de ESRT con un contrato de alquiler firmado para un espacio comercial de 2.100 pies cuadrados situado en 1359 Broadway. Andrew Mandell de RIPCO representó a Panera Bread en las negociaciones de alquiler. Fred C. Posniak de ESRT y Morgan Singer y Samuel Martorella de RIPCO representaron al dueño de la propiedad. Rebecca Clareman y David Bleckner de Lester , Bleckner & Shaw LLP proporcionaron representación legal para ESRT.

1350 Broadway:

Playa Bowls firmó un nuevo contrato de alquiler de un espacio comercial de 1.385 pies cuadrados. Abie Dwek de C&W representó a Playa Bowls en las negociaciones de alquiler. Fred C. Posniak de ESRT y Andrew Mandell , Morgan Singer y Samuel Martorella de RIPCO representaron al dueño de la propiedad. Richard Reiser y David Bleckner de Lester , Bleckner & Shaw LLP proporcionaron representación legal para ESRT.

561 10th Ave. – The Victory:

Le Café Coffee firmó su tercer contrato de alquiler con ESRT por un espacio de 822 pies cuadrados. Yoel Gorjian de Winick Realty Group representó a Le Café en las negociaciones del alquiler. Fred C. Posniak de ESRT y Steven E. Baker , Charles Rapuano y Thomas Galo de Winick Realty Group representaron al dueño de la propiedad. David Bleckner de Lester , Bleckner & Shaw LLP proporcionó representación legal para ESRT.

"A lo largo de nuestra cartera de Manhattan, hemos seleccionado y alquilado más de una docena de proveedores de alimentos y bebidas que sirven como un servicio importante para nuestros inquilinos residenciales y de oficinas", comentó Fred C. Posniak, vicepresidente sénior de alquiler en Empire State Realty Trust. "Nos complace dar la bienvenida a Playa Bowls a nuestra lista de inquilinos de alto valor y continuar nuestras relaciones establecidas con Panera Bread y Le Café Coffee".

Más información acerca de las propiedades de ESRT y de su disponibilidad actual, disponible de forma online.

Acerca de Empire State Realty Trust

Empire State Realty Trust, Inc. ( NYSE: ESRT) es un REIT que posee y administra activos de oficinas, minoristas y multifamiliares en Manhattan y el área metropolitana de Nueva York. ESRT es propietaria del Empire State Building, el edificio más famoso del mundo, y la atracción n.º 1 en los premios Travelers' Choice Best of the Best 2022 de Tripadvisor en los Estados Unidos y la atracción n.º 3 en el mundo, en el recién renovado e icónico Empire State Building Observatory. La compañía es líder en edificios saludables, eficiencia energética y calidad ambiental interior, y tiene las emisiones de gases de efecto invernadero por pie cuadrado más bajas de cualquier cartera de REIT que cotiza en bolsa en la ciudad de Nueva York. A fecha de 30 de junio de 2022, la cartera de ESRT se compone de aproximadamente 9,2 millones de pies cuadrados alquilables de espacio de oficinas, 700.000 pies cuadrados alquilables de espacio comercial y 625 unidades en dos propiedades multifamiliares. Puede encontrar más información sobre Empire State Realty Trust en esrtreit.com y siguiendo a ESRT en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn

Declaraciones de futuro

Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro dentro del significado de las leyes federales de valores. Puede identificar estas declaraciones por nuestro uso de palabras como "supone", "cree", "estima", "espera", "pretende", "planea", "proyectos" o la forma negativa de estas palabras o palabras o expresiones similares. que no se relacionen con asuntos históricos. Debe tener cuidado al interpretar y confiar en las declaraciones prospectivas, ya que implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que, en algunos casos, están fuera del control de ESRT y podrían afectar materialmente los resultados, el rendimiento o los logros reales. Dichos factores y riesgos incluyen, entre otros, la actual crisis de salud pública y la interrupción económica de la pandemia de la COVID-19, un fallo en las condiciones o el rendimiento con respecto a cualquier evento o transacción descrito anteriormente, cambios normativos y otros riesgos e incertidumbres descritos de vez en cuando en las presentaciones de ESRT y ESROP ante la SEC, incluidas las establecidas en cada uno de los Informes anuales de ESRT y ESROP en el Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2021 bajo el título "Factores de riesgo". Salvo que lo exija la ley, ESRT y ESROP no asumen la obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros.

