Empire State Realty Trust- und iHeartMedia-Countdown zu Mariah Careys „All I Want for Christmas Is You"-Weihnachts-Lightshow

Die vom renommierten Lichtkünstler Marc Brickman entworfene Show wird am 19. Dezember Premiere haben und um 20 Uhr ET live auf iHeartMedia New York's Z100, Power 105.1, 103.5 KTU und 106.7 Lite fm synchronisiert. Zuschauer außerhalb von New York können sich einschalten und die Show per Earthcam unter at https://www.esbnyc.com/earthcam-empire-state-building verfolgen. Ein Video der gesamten Show wird auf dem YouTube-Kanal des Empire State Building unmittelbar nach der Premiere am 19. Dezember für Fans auf der ganzen Welt veröffentlicht. Um die Weihnachtszeit weiter zu feiern, wird die synchronisierte Lightshow bis zum 25. Dezember jeden Abend um 20 Uhr ET auf iHeartMedia New York's Z100 und Lite fm übertragen.

„Mariah Carey ist schon seit langem an Fan des Empire State Building, und wir freuen uns, diesen besonderen Jahrestag ihres legendären Hits „All I Want For Christmas Is You" mit einer Music-to-Light-Show am legendären Empire State Building zu feiern", so Anthony E. Malkin, Chairman and CEO von Empire State Realty Trust. „Unsere jährliche Music-to-Light-Show bringt Weihnachtsstimmung in die ganze Welt, und wie könnte sie das nicht tun, wenn wir uns mit der Weihnachtskönigin selbst zusammenschließen?"

„Seit Jahrzehnten erweist sich Mariah Careys „All I want For Christmas" als unverzichtbares Weihnachtsgeschenk für iHeartRadio-Hörer im ganzen Land", so Tom Poleman, Chief Programming Officer bei iHeartMedia. „Gibt es eine bessere Möglichkeit, den 25. Jahrestag dieses legendären Songs in dieser Saison zu feiern, als mit einer festlichen, synchronisierten Lightshow an New Yorks berühmtesten Gebäude?"

In diesem Jahr können sich die Fans die Lightshow nicht nur von vielen Aussichtspunkten in New York City und dem Tri-State-Gebiet anschauen, sondern landesweit am 19. Dezember um 20. Uhr EST/PST The CW einschalten, um einen Blick auf das Jingle Ball TV-Spezial von iHeartRadio zu erhaschen.

Als Teil der jährlichen #ESBUnwrapped-Feier von ESB ist die jährliche Weihnachts-Lightshow eine beliebte Tradition, zusammen mit klassischen Weihnachtsdekorationen in der Art-Deco-Lobby, museumsreifen Präsentationen in den Lobbyfenstern der Fifth Avenue und besonderen Festtagsakzenten in dem neu fertiggestellten Empire State Building Observatory. Die Besucher des berühmtesten Gebäudes der Welt erleben in der Weihnachtszeit zudem überraschende Auftritte von Prominenten, einem Pianisten, der eine Auswahl von Weihnachtsfavoriten spielt, und ein weiteres Jahr festlicher Lightshows.

Mit dem Hashtag #ESBUnwrapped auf Social Media-Kanälen können Sie zur Festtagsstimmung beitragen.

Informationen zum Empire State Building

Mit seinen 443 m über Midtown Manhattan (vom Fundament bis zur Antennenspitze) ist das Empire State Building, das dem Empire State Realty Trust, Inc. gehört, das „World's Most famous Building." Mit neuen Investitionen in Energieeffizienz, Infrastruktur, öffentlichen Bereichen und Einrichtungen zieht das Empire State Building erstklassige Mieter aus den verschiedensten Branchen weltweit an. Das Empire State Building wurde in einer von Uber durchgeführten Umfrage zum beliebtesten Reiseziel der Welt und in einer Umfrage des American Institute of Architects zum beliebtesten Gebäude Amerikas gewählt. Weitere Informationen zum Empire State Building finden Sie auf www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, @EmpireStateBldg, www.instagram.com/empirestatebldg, http://weibo.com/empirestatebuilding, www.youtube.com/esbnyc oder www.pinterest.com/empirestatebldg.

Informationen zum Empire State Realty Trust

Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT), ein führender Real Estate Investment Trust (REIT), besitzt, verwaltet, betreibt, erwirbt und repositioniert Büro- und Einzelhandelsimmobilien in Manhattan und im Großraum New York, darunter das Empire State Building, das „World's Most Famous Building". Das Büroraum- und Einzelhandelsportfolio des Unternehmens mit Firmensitz in New York, New York, umfasste am 30. September 2019 939.000 m2, darunter 873.000 m2 in Büroimmobilien an 14 Standorten, neun davon in Manhattan, drei in Fairfield County, Connecticut, und zwei in Westchester County, New York, sowie 65.000 m2 vermietbare Einzelhandelsfläche.

Informationen zu iHeartMedia New York

iHeartMedia New York besitzt und betreibt WHTZ-FM, WKTU-FM, WAXQ-FM, WWPR-FM, WLTW-FM und WOR-AM. iHeartMedia ist die Nummer Eins in den Vereinigten Staaten, erreicht jeden Monat neun von zehn Amerikanern und hat mit einer Viertelmilliarde monatlicher Hörer eine größere Reichweite als jedes andere Medienunternehmen in den USA. Die führende Position des Unternehmens im Bereich Audio umfasst mehrere Plattformen, darunter mehr als 850 Live-Sender; Streaming von Musik, Radio und On-Demand über den digitalen Dienst iHeartRadio, der auf mehr als 250 Plattformen und 2.000 Geräten verfügbar ist, darunter Smart Speakers, digitale Auto-Dashes, Tablets, Wearables, Smartphones, virtuelle Assistenten, Fernseher und Spielkonsolen, und über seine Influencer; gesellschaftliche markengebundene kultige Live-Musikveranstaltungen und Podcasts als weltweit führender kommerzieller Podcast-Publisher. iHeartMedia ist zudem führend in der Audioindustrie in den Bereichen Analytik und Attritutionstechnologie für seine Marketingpartner und nutzt dafür Daten aus seinem gewaltigen Kundenstamm. iHeartMedia ist eine Sparte von iHeartMedia, Inc. (NASDAQ: IHRT). Weitere Informationen finden Sie auf iHeartMedia.com.

Informationen zu Mariah Carey

MARIAH CAREY ist die meistverkaufte Künstlerin aller Zeiten mit mehr als 200 Millionen verkaufter Alben und 18 Billboard Hot 100 #1 Singles (17 selbstgeschrieben), mehr als jeder Solokünstler überhaupt. Mariah ist eine Sängerin, Songwriterin und Produzentin, die mit mehreren Grammy Awards, zahlreichen American Music Awards, als Billboards „Top Female Artist of All Time", Billboards „Artist of the Decade" und mit dem Billboards „Icon Award,", dem World Music Award als „World's Best Selling Female Artist of the Millennium" und BMIs „Icon Award" für ihre herausragenden Leistungen im Songwriting ausgezeichnet wurde, um nur einige zu nennen. Mit ihrem ausgeprägten Fünf-Oktaven-Stimmumfang, ihrem erfolgreichen Songwriting und ihrem Talent als Produzentin ist Mariah DIE Repräsentantin für moderne Pop-Performance. Die Ikone hält den Guiness Weltrekord für den in den Charts ganz oben stehenden Festtagssong (Weihnachten/Neujahr) auf Billboard's Hot 100, der jemals von einem Solokünstler erzielt wurde, und sie hält den Rekord für den am häufigsten gestreamten Track auf Spotify innerhalb von 24 Stunden. Mariahs Einfluss geht weit über die Musikbranche hinaus und hat einen unauslöschlichen Eindruck in der gesamten Welt hinterlassen. Mit ihrer wegweisenden Performance in „WiseGirls" zusammen mit der Oskarpreisträgerin Mira Sorvino und mit Melora Walters gelang ihr der Einstieg in die Welt des unabhängigen Films. 2009 wurde Mariah beim Palm Springs International Film Festival für ihre von den Kritikern gefeierte Rolle in Dee Daniels' „Precious" mit dem Breakthrough Performance Award ausgezeichnet. Mariah erschien zudem in Daniels' brillantem Ensemblestück „The Butler" (2013). Mariah, die mit dem Congressional Award ausgezeichnet wurde, spendet Ihre Zeit und Energie großzügig für eine Reihe gemeinnütziger Zwecke, die ihr nahe liegen, unter anderem Save the Music, die Make-a-Wish-Foundation, World Hunger Relief und die Elton John AIDS Foundation. Mariah ist eine leidenschaftliche Unterstützerin von Kinderhilfsorganisationen im In- und Ausland. Sie gründete Camp Mariah in Partnerschaft mit dem Fresh Air Fund, einem Rückzugsort für Innenstadtkindern, um ihre beruflichen Chancen auszuloten. Mariah wird durch Roc Nation, CAA und Imprint PR vertreten. www.mariahcarey.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1055620/Empire_State_Realty_Trust_Mariah_Carey.jpg

Related Links

http://www.esbnyc.com



SOURCE Empire State Realty Trust, Inc.