Empleados de Swarovski Group colaboran como voluntarios con Teach for Thailand, socio de Swarovski Foundation, para dar apoyo a una educación equitativa para los jóvenes

CHON BURI, Tailandia, 5 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- Para conmemorar el espíritu del día internacional de los voluntarios, celebramos la solidaridad a través del voluntariado. Por el futuro de nuestro planeta, debemos actuar juntos y debemos actuar ahora. Swarovski Foundation se reúne con los empleados de Swarovski Group y su socio Teach for Thailand para compartir su experiencia como parte de una red de líderes que respaldan las oportunidades de educación equitativa.

Swarovski Group Employees Volunteer with Swarovski Foundation Partner Teach for Thailand

Estas iniciativas de voluntariado incluyen una clase de inglés y un taller de orientación profesional para más de 100 alumnos de entre 12 y 15 años de la escuela Nong Yai Siri Worawat Witthaya de Chon Buri, Tailandia. Los voluntarios de Swarovski Group comparten sus conocimientos a través de enfoques tanto prácticos como teóricos. El acceso a una educación de calidad debe estar al alcance de todos, independientemente de su origen socioeconómico, por lo que estas iniciativas permiten a los estudiantes conocer a personas de distintos orígenes y los inspiran para soñar a lo grande con futuros objetivos y oportunidades profesionales.

Además, los empleados de Swarovski Group consideran que es importante contribuir positivamente a las personas y al planeta, tal y como compartió Stefano Giacomelli, director general de Swarovski Business Services Manufacturing Thailand: "Promover el empoderamiento humano a través de la educación, codo con codo con los inspiradores colegas de Swarovski Foundation, me hace sentir orgulloso de formar parte de la empresa Swarovski. La alegría visible de los estudiantes de la clase de inglés de Teach for Thailand y el taller de orientación profesional llenaron mi corazón con esperanza, lo que me dio aún más confianza en el impacto a largo plazo del programa Teach For Thailand para impulsar los sueños de los niños por un futuro mejor".

Khun King, compañera de Teach For Thailand, dirigió la clase de inglés sobre las oportunidades profesionales, mientras que los voluntarios se involucraron con los estudiantes para ayudar a desarrollar sus habilidades de comunicación en inglés al practicar la pronunciación de las palabras y para que los estudiantes consideren futuras aspiraciones profesionales. "Quiero ser profesor, profesor de inglés", respondió uno de los estudiantes.

Después de la clase de inglés, el taller de orientación profesional dirigido por los empleados de Swarovski Group permitió a los estudiantes entrevistar a los empleados en varios campos de trabajo para comprender sus responsabilidades cotidianas. Los estudiantes preguntaron a los empleados cómo ingresaron a su carrera, qué había que estudiar y cuáles pruebas debían realizar. Los estudiantes pudieron aprender de diferentes perspectivas y así ampliar sus conocimientos sobre nuevas trayectorias profesionales.

