Employ Prince George's lanza el programa laboral de diversidad, equidad e inclusión (DEI) para conectar candidatos inmigrantes, refugiados y estudiantes de inglés con carreras profesionales

"Al momento de revisar los datos", afirmó Walter L. Simmons, presidente y director ejecutivo, "observamos que, aunque un gran porcentaje de inmigrantes tenía empleos con salarios bajos, un porcentaje relativamente pequeño de las personas que atendimos en nuestros centros de empleo eran inmigrantes. Después de la revisión, advertimos que esta enorme población del condado de Prince George's no asiste a nuestros centros de empleo estadounidenses debido a su incomodidad al momento de comunicarse con el personal que no habla su idioma, a su percepción de que nuestros programas no se adaptaban a sus necesidades y el fuerte apego a la comunidad y a un lugar conocido para ellos", sostuvo Simmons. Para abordar este déficit, el programa Career Pathways For All ofrecerá orientación profesional personalizada, capacitación en habilidades ocupacionales, evaluación de credenciales obtenidas en el extranjero, eventos de contratación bilingües, líneas telefónicas con traducción de idiomas en cada centro de empleo estadounidense del condado de Prince George's, y acceso a clases de apoyo de inglés.

"La ventaja competitiva que ofrecerá nuestro programa Career Pathways for All a la población de inmigrantes del condado de Prince George's brindará a esta comunidad la capacidad de competir para obtener empleos más gratificantes en la especialización y las carreras profesionales que eligieron", agregó el presidente Walter L. Simmons. "Una simple conversación con los asesores de carreras profesionales del centro de empleo estadounidense puede abrir muchas puertas. Ahora nos complace poder ofrecer a los residentes trabajadores del condado de Prince George's la oportunidad de recibir un sueldo digno".

Si le interesa inscribirse en el programa Career Pathways For All, o si desea más información sobre las ofertas y servicios de Employ Prince George's, visite www.EmployPG.org/CPFA, llámenos al 301.618.8445, o envíe un correo electrónico a nuestro personal a [email protected].

EMPLOY Prince George's (EPG) ofrece inteligencia y soluciones laborales para las personas que buscan empleo y las empresas. La misión de EPG es colaborar con la vitalidad económica del condado de Prince George's, al proporcionar un sistema impulsado por la demanda que ofrece trabajadores calificados a las empresas y brinda a los candidatos oportunidades de carreras profesionales en industrias de alta demanda o gran crecimiento.

