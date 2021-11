Empower 2022 da Laserfiche convida líderes a acelerar a inovação e a desenvolver resiliência digital

LONG BEACH, Califórnia, 17 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Laserfiche, provedora líder de SaaS de gestão inteligente de conteúdo e automação de processos de negócios, anunciou hoje a programação de palestrantes da Empower 2022, a conferência anual da empresa e principal encontro de líderes de transformação digital. O evento será realizado totalmente em formato on-line entre 7 e 17 de fevereiro, reunindo profissionais de TI, líderes empresariais e membros da comunidade Laserfiche para reimaginar o mundo do trabalho. O evento de 2022 também contará com sessões destinadas especificamente para públicos regionais nas Américas, Europa e Oriente Médio, além da região da Ásia-Pacífico. Inscreva-se agora em empower.laserfiche.com.

Com palestras, sessões de discussão, treinamento prático e eventos de networking ao vivo, os participantes se informarão sobre as mais recentes inovações dos produtos da Laserfiche e também explorarão estratégias para enfrentar os principais desafios de negócios e impulsionar mudanças impactantes dentro de suas empresas. Líderes de pensamento, especialistas do setor, clientes e parceiros da Laserfiche, analistas e jornalistas comandarão sessões sobre como lidar com sucesso com os desafios da atualidade e promover iniciativas significativas de transformação digital e resiliência digital. Entre os palestrantes interessantes da Empower 2022 estarão:

Linda Bernardi : empreendedora em série, escritora, revolucionária e inovadora do setor de tecnologia, Linda Bernardi também é consultora global e palestrante. Anteriormente, foi diretora de inovação da IBM, diretora de IA da Element AI em Montreal e consultora sênior de tecnologia da McKinsey. Bernardi discutirá como revolucionar efetivamente, reimaginar a inovação e construir uma cultura que promova o pensamento inovador.

empreendedora em série, escritora, revolucionária e inovadora do setor de tecnologia, também é consultora global e palestrante. Anteriormente, foi diretora de inovação da IBM, diretora de IA da Element AI em e consultora sênior de tecnologia da McKinsey. Bernardi discutirá como revolucionar efetivamente, reimaginar a inovação e construir uma cultura que promova o pensamento inovador. Karamo: o autor, ator, ativista e apresentador do "Queer Eye" Karamo se juntará ao escritor/produtor de entretenimento da Associated Press Jonathan Landrum Jr., em um bate-papo informal sobre autocuidado, resiliência e reinvenção de jornadas pessoais e profissionais.

o autor, ator, ativista e apresentador do "Queer Eye" Karamo se juntará ao escritor/produtor de entretenimento da Associated Press Jonathan Landrum Jr., em um bate-papo informal sobre autocuidado, resiliência e reinvenção de jornadas pessoais e profissionais. George Westerman : líder de pensamento em transformação digital, professor sênior do MIT e cientista principal de pesquisa do MIT Jameel World Education Laboratory, George Westerman compartilhará lições de empresas que se transformaram digitalmente com sucesso.

líder de pensamento em transformação digital, professor sênior do e cientista principal de pesquisa do MIT Jameel World Education Laboratory, compartilhará lições de empresas que se transformaram digitalmente com sucesso. Michelle Weise : especialista em projetar o futuro do ensino e do trabalho, e vice-reitora do sistema universitário nacional de estratégia e inovação, Michelle Weise apresentará estratégias para se manter relevante e resiliente no mercado de trabalho atual e futuro.

especialista em projetar o futuro do ensino e do trabalho, e vice-reitora do sistema universitário nacional de estratégia e inovação, apresentará estratégias para se manter relevante e resiliente no mercado de trabalho atual e futuro. Shivvy Jervis: uma das principais "Mulheres do Ano" da Grã-Bretanha em 2021, a apresentadora e futurista premiada Shivvy Jervis apresentará sua perspectiva sobre o que está por vir na economia digital e compartilhará a forma como as empresas podem se adaptar e prosperar.

uma das principais "Mulheres do Ano" da Grã-Bretanha em 2021, a apresentadora e futurista premiada Shivvy Jervis apresentará sua perspectiva sobre o que está por vir na economia digital e compartilhará a forma como as empresas podem se adaptar e prosperar. Anne Helen Petersen : a autora e jornalista Anne Helen Petersen fará uma palestra sobre a necessidade de repensar a cultura da produtividade.

a autora e jornalista fará uma palestra sobre a necessidade de repensar a cultura da produtividade. Steven Rogelberg , PhD: o principal estudioso do mundo sobre reuniões, segundo Adam Grant , convidado do CBS This Morning, Freakonomics, BBC World e outros programas, autor de "The Surprising Science of Meetings", o vice-reitor da UNC Charlotte, Professor Steven Rogelberg , explorará a ciência das reuniões e como isso pode pode transformar as reuniões em atividades produtivas, inovadoras e envolventes que não desgastam sua vida.

o principal estudioso do mundo sobre reuniões, segundo , convidado do CBS This Morning, Freakonomics, BBC World e outros programas, autor de "The Surprising Science of Meetings", o vice-reitor da UNC Charlotte, Professor , explorará a ciência das reuniões e como isso pode pode transformar as reuniões em atividades produtivas, inovadoras e envolventes que não desgastam sua vida. Kate Russell : a jornalista e autora de tecnologia Kate Russell ministrará a palestra principal para a região da EMEA, sobre o tema do ser humano em um mundo digital.

a jornalista e autora de tecnologia ministrará a palestra principal para a região da EMEA, sobre o tema do ser humano em um mundo digital. Azran Osman Rani: CEO e cofundador da empresa de soluções de atendimento digital Naluri e ex-CEO da AirAsia X, a companhia aérea de baixo custo pioneira do mundo, Azran Osman Rani conduzirá a palestra da região da APAC com uma apresentação sobre a revolução dos negócios e como tornar o impossível possível.

Além de oferecer aos participantes oportunidades de aprendizado e recursos de transformação digital, a Empower 2022 também oferecerá networking e surpresas divertidas que os participantes sempre aguardam do evento anual. Para saber mais e inscrever-se na Empower, acesse empower.laserfiche.com.

Sobre a Laserfiche

A Laserfiche é a provedora líder de SaaS de gestão inteligente de conteúdo e automação de processos de negócios. Por meio de poderosos fluxos de trabalho, formulários eletrônicos e gerenciamento e análises de documentos, a plataforma da Laserfiche® acelera a forma como os negócios são feitos, permitindo que os líderes se concentrem no crescimento de toda a empresa.

A Laserfiche foi pioneira em escritório sem papel com a gestão de conteúdo corporativo. Atualmente, a abordagem de desenvolvimento cloud-first da Laserfiche incorpora inovações em aprendizado de máquina e IA para permitir que organizações em mais de 80 países se transformem em empresas digitais. Clientes em todos os setores, incluindo governo, educação, serviços financeiros, saúde e manufatura, utilizam a Laserfiche para aumentar a produtividade, desenvolver seus negócios e oferecer experiências de clientes que priorizam o digital.

Os funcionários da Laserfiche, que trabalham em escritórios no mundo todo, estão comprometidos com a visão da empresa de capacitar os clientes e inspirar as pessoas a reimaginar como a tecnologia pode transformar vidas.

Conecte-se com a Laserfiche:

Blog da Laserfiche | Twitter | LinkedIn | Facebook

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/626078/Laserfiche_Logo_RGB_Main_v1.jpg

FONTE Laserfiche

Related Links

http://www.laserfiche.com



SOURCE Laserfiche