Empreendedor de Sucesso, Wesley Velho é destaque no agenciamento de Digitais Influencers

A empresa está localizada em Caxias do Sul (RS) e traz uma ideia inovadora. O atendimento ocorre 100% on-line. O cliente recebe o acesso a um aplicativo exclusivo, onde conta com todo o auxílio necessário para crescer nesse mercado. A nova forma de trabalho tem conquistado muitos clientes. Em apenas seis meses, a Rank Influencer alcançou um casting com mais de 800 influenciadores espalhados pelo Brasil e pelo exterior.

"Diariamente, recebemos inúmeras mensagens no direct do Instagram perguntando sobre como se tornar um influencer de sucesso. Na Rank Influencer se aprende como fazer e como ser remunerado por isso, tornando-se profissional na área", explica Wesley Velho. "A empresa já é referência no mercado. Esse trabalho de influenciador tem crescido muito e há espaço para todos os perfis e idades", completou.

O próprio Wesley Velho é um influenciador digital. O seu perfil do Instagram @wesleyvelho conta com 80 mil seguidores. Já o perfil @rankinfluencer possui mais de 125 mil seguidores.

Quem diria algo assim sobre quem nasceu em Caxias do Sul e passou a infância no município de Pareci Novo, de apenas três mil habitantes? Ele contrariou as expectativas. Wesley, quando mais novo, trabalhou em diversas áreas: colhendo frutas, passou por fábrica de calçados, foi garçom, fez panfletagem, atuou em mercado e frigorífico. Sua vida logo mudou.

De volta à cidade natal, em 2017, passou a trabalhar ao lado do irmão Willian Velho. Decidiram abrir a Rank Model. Em 2018, os dois já possuíam mais de 100 clientes com um casting repleto de modelos nacionais e internacionais. Suas descobertas mais conhecidas foram: Andreza Aguida, Thomas Kraft, Dominik Succeful, Erwin Wezel, Aitor Ferrón, Antonio Lujak, Jan Solfronk, Santiago Tulian, José Bourdillon, Maike Mains, Edun Roman, Jeremy Lea, Martijn Kuiper, Daniel Sirohi, Jules Trass, Orlando Silverfox e Daniel Maguire.

No final de 2019, Wesley decide abrir seu próprio negócio. Na Rank Influencer vem se destacando pela assessoria aos novos influenciadores. Ele ajuda outras pessoas com o próprio exemplo. "Todo sucesso é fruto de um grande trabalho em equipe", diz Wesley.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1309244/Wesley_Velho.jpg

FONTE NG Produtora e Guilherme Gonçalves

