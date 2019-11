Empreendedor do ramo de enxovais para bebês nos EUA, brasileiro Richard Harary desenvolve ação social para crianças com câncer

Em 1996, Richard se fixou em Orlando com o objetivo de obter sua formação acadêmica em Psicologia. Para ter acesso a uma bolsa de estudos, ele precisava de um visto de trabalho. Foi quando teve a oportunidade de adquirir uma loja de malas por um bom preço. Tempos depois Harary começou, pelo eBay, a investir no comércio online. Identificando um negócio em potencial, Richard lançou um site com foco exclusivo em artigos para bebês e enxovais de qualidade.

Hoje, a MacroBaby é febre entre públicos de todos os tipos, inclusive e quase principalmente, os famosos. De Cláudia Leitte, que chegou a classificar a loja como a "Disneyland das grávidas", passando por Pe. Fábio de Melo, Wesley Safadão, Xuxa, até chegar em Nivea Stealmann, Ivete Sangalo e Mario Frias, a MacroBaby atrai milhares de consumidores todos os dias como o Norte atrai o ponteiro de uma bússola.

O Grupo Marco Corporation, holding da MacroBaby, é formado hoje por um total de oito empresas, e a expansão não para. Além de franquias, Richard já abriu, inclusive, um escritório na China, e é frequentemente convidado para dar palestras e consultorias para grandes empresários do Brasil e do mundo, se consolidando como referência em empreendedorismo.

A MacroBaby Foundation

Com o desejo de olhar de forma mais intensa para a causas social, em dezembro de 2018 Richard Harary fundou a MacroBaby Foundation. Em parceria com a instituição Make a Wish, Harary, tem realizado sonhos de crianças em quadros terminais de câncer e atendido necessidades especiais de famílias através de campanhas de arrecadação de fundos e atividades voltadas para a obtenção de recursos para aqueles que mais precisam.

Assim, a MacroBaby Foundation objetiva se tornar uma "instituição de referência, trazendo alegria e amor para as famílias ao redor do mundo no intuito de conhecer e fazer parte de todas as famílias que são apoiadas, ajudando uma vida de cada vez".

