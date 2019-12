Empreendedor Glêbson Santos muda de vida com marketing digital e se torna consultor para novos negócios na internet

Neste sentido, o empreendedor e especialista em marketing digital Glêbson Santos procurou uma forma de fugir dos estereótipos e trazer para as pessoas que planejam empreender através da internet um conteúdo que seja aplicável na vida cotidiana e nos negócios, baseado na sua experiência. Formado em ciência da computação e pós-graduado em gerenciamento de projetos, o especialista revela que ter conhecimento da área tecnológica não lhe garantiu êxito no mundo do marketing digital: "muita gente tem formação em tecnologia e não entende nada de marketing digital. São coisas distintas", afirma.

Da tecnologia para o marketing

Glêbson revela que o marketing digital surgiu em um momento de necessidade. Após entrar em um financiamento de um imóvel, ele se deparou com os atrasos da construtora e um aumento das parcelas. Para arcar com os custos extras, o empreendedor começou a pesquisar como ter um rendimento extra na internet: "descobri um site onde pessoas compravam produtos eletrônicos com algum problema, consertavam e revendiam. E foi aí que tudo começou. Eu comprava os produtos com defeito, os consertava e revendia", explica.

Com o aumento das vendas, o Glêbson resolveu se especializar: "Aprendi técnicas de SEO, a escrever um bom texto, colocar no título as palavras-chave para facilitar as buscas. Com isso paguei tudo o que precisava para o apartamento e ainda sobrou o valor da reforma. E comecei a ter experiência com vendas online de modo auditada como bônus".

Hoje ele é consultor e no seu perfil no Instagram @glebsonsantosoficial dá dicas diárias para novos negócios: "comecei em 2011 e hoje me tornei um especialista em tráfego digital, SEO e dropshipping, além de me especializar no Instagram e Facebook, conhecendo suas particularidades para atingir os objetivos de engajamento e vendas".

Cinco erros comuns de novos empreendedores

Glêbson Santos aponta os erros mais comuns de pessoas que buscam empreender pela internet

Spam; Impulsionar publicações sem estratégia; Não planejar suas ações nas redes sociais; Somente trabalhar com tráfego orgânico; Falar somente sobre o produto ou serviço e não sobre os benefícios.

Contato: +55 11 95757-0572

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1038247/glebson.jpg?p=original

FONTE Glêbson Santos

SOURCE Glêbson Santos