Empreendedora e empresária da área da sáude - Anlive Bhawan

SÃO PAULO, 20 de junho de 2020 /PRNewswire/ -- Há quem diga que empreendedorismo não se aprende, se desperta. Prova disso é o caso de Anlive Ferreira de Souza Bhawan, empresária de sucesso que descobriu sua alma empreendedora ainda cedo, aos 8 anos, quando surgiu a oportunidade de colocar em dia o faturamento da loja de carimbos de sua avó. Anlive decidiu contatar clientes que haviam feito encomendas e não haviam finalizado a compra, entregando os produtos e recebendo o pagamento.

No caso de Anlive Bhawan, o despertar precoce para o trabalho em vendas e estratégia de marketing foi um caminho sem volta. Com o passar do tempo, Anlive se debruçou na labuta e encarou atividades das mais diversas, como vender quitutes no colégio, atuar em atendimento e vendas nos ramos de perfumaria e joalheria. Tal diversidade de atuação a levou a buscar formação técnica em publicidade, além de gestão em marketing e especialização em vendas.

Porém, foi trabalhando em uma farmácia que Anlive descobriu seu amor pela área da saúde. Após ter atuado como representante de laboratório farmacêutico, em 2013 assumiu o comando da Sírius Online, empresa que atua no desenvolvimento de software médico online. Rapidamente a gestora conseguiu expandir a empresa, focando na otimização de processos. O segredo? Segundo Anlive, bastou aliar seu amor pela medicina ao seu amor por empreendedorismo, atendimento e vendas.

A gestora dá a receita do sucesso: amor + dedicação ao trabalho, se colocando no lugar do consumidor ou usuário antes de tudo, com foco na qualidade e bom atendimento. Mas Anlive não é só trabalho e com certeza o equilíbrio entre carreira e vida pessoal influi positivamente nos resultados que vem alcançando. Mesmo exercendo plenamente a maternidade com a criação de seus dois filhos, ela ainda é apaixonada por festas e viagens.

A personalidade dinâmica e determinada de Anlive leva-a a uma busca incessante de novos recursos, procurando sempre as últimas atualizações dentro das normativas da medicina e – em tempos de atendimentos a distância – da tele-medicina.

