Empreendedores apresentam modelo de negócio jamais visto no mercado automotivo para venda de veículos em 40 minutos

CURITIBA, Brasil, 23 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- Um grupo de empreendedores da Região Sul do País iniciou em janeiro deste ano um projeto ousado e inovador: viabilizar a comercialização de carros usados em um ambiente totalmente online, tendo como meta finalizar todo o processo em apenas 40 minutos. Assim, surgiu a Vaapty, plataforma tecnológica cujo objetivo é apoiar profissionais do setor automotivo, ao mesmo tempo em que oferece às pessoas agilidade, segurança e menos burocracia na hora de vender seus veículos.

Idealizada por especialistas com experiência de 15 anos no mercado nacional e internacional do segmento Automotivo, o projeto utiliza a tecnologia aliada com a humanização do relacionamento com os clientes, para gerar inteligência e reconhecer o público-alvo adequado para cada produto, tornando a abordagem assertiva no menor tempo.

A ideia de criar a Vaapty nasceu por conta da necessidade de modernização de um mercado extremamente tradicional, permeado pela falta de velocidade para vender veículos com preço justo, padrões de vendas pré-estabelecidos, desatualizados e sem grandes inovações.

Além disso, a crise ocasionada pela pandemia mostrou a importância das ferramentas online em todos os negócios, mesmo aqueles considerados mais conservadores, gerando assim a necessidade de um modelo de empreendedores jamais visto no mercado Automotivo Nacional. Unidas.

Nos modelos de negócios da Vaapty (Home Office e Stores) os profissionais são chamados de Autotraders e necessitam investir em uma licença de uso no valor de R$ 10 mil a R$ 40 mil. A partir daí, ele pode trabalhar em home office e ter seu próprio showroom virtual dentro da plataforma, ou uma Loja Padrão Vaapty Store para atender seus clientes e região, não existe necessidade de ter estoque físico.

Vale lembrar que o Autotrader não precisa comprar os veículos; sua ação é focada em intermediar as vendas com o Sistema e processo da Vaapty, que além de todo apoio operacional, treinamento, sistemas e ações de MKT, realiza a prospecção de clientes e a coloca à disposição do profissional, auxiliando no processo de ponta a ponta. Hoje, a plataforma possui cerca de 15 mil compradores potenciais em todos os cantos do Brasil. A rentabilidade do negócio, para o autotrader, chega a uma média líquida de até 60%.

Dado o sucesso do negócio, a empresa receberá seu primeiro aporte ainda no segundo semestre deste ano.

Somente nos seis primeiros meses de 2020, a empresa faturou R$ 3,5 milhões. A expectativa é que a empresa atingir a marca de R$ 5 milhões até o final do ano que vem. Para chegar a estes números, a empresa apostará também no modelo de franquia, que vem sendo desenhado e deve entrar em operação até o final de 2020.

FONTE Vaapty

