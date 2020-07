Empreendedorismo deve se destacar no pós-coronavírus

SÃO PAULO, 16 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- A pandemia do Coronavírus traz um forte impacto na economia mundial e brasileira, que fica bem claro nos números. O Bank of America, por exemplo, indica que o PIB brasileiro pode cair até 7,7% em 2020, o que seria a pior recessão da história do país. Além disso, a desvalorização do real em relação ao dólar pode aumentar, chegando ao patamar dos R$ 6.