Empreendedorismo feminino e diversidade racial encerram temporada do podcast da Fundação Grupo Volkswagen

SÃO BERNARDO DO CAMPO, Brasil, 26 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- Qual a relação entre mobilidade social, empreendedorismo feminino e diversidade racial? E como, a partir dessas reflexões, podemos construir uma sociedade mais justa e equitativa? Esses e outros temas estão na pauta do sexto e último episódio da temporada 2020 do Vida em Movimento, o podcast da Fundação Grupo Volkswagen.

Para marcar o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, comemorado em 19 de novembro, e o Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, a Fundação convidou Silvana Bahia, codiretora do Olabi e coordenadora do PretaLab, um dos projetos finalistas do 1º Prêmio Fundação Grupo Volkswagen em 2019. Ouça agora no site e nas principais plataformas de streaming.

Ouça a temporada completa de 2020

Para conversar com mais pessoas sobre nossas causas de atuação (mobilidade urbana, mobilidade social e inclusão de pessoas com deficiência), a Fundação Grupo Volkswagen lançou em 2020 o podcast Vida em Movimento. A partir do diálogo com especialistas, convidamos os ouvintes a se moverem conosco, inspirando mudanças positivas para toda a sociedade.

Ao longo do ano, nossos convidados falaram sobre terceiro setor, responsabilidade social, mobilidade urbana, negócios sociais, educação inclusiva e muito mais! Não ouviu algum episódio ou gostaria de ouvir novamente? Acesse a 1ª temporada completa e embarque com a Fundação nesse movimento!

