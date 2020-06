Empresa brasileira organiza maior evento de nutrição esportiva do mundo

Em menos de 30 dias em que o período de quarentena foi instaurado, a empresa preparou todo o suporte de participantes para as palestras e, desta forma, organizou um grande evento do segmento da performance esportiva.

O Worldwide Nutrition Conference acontece dia 13 de junho e terá a exibição para mais de 60 países, pelo link https://pt.wenutritionconference.com, com tradução simultânea para espanhol e português e contará com nomes mundialmente reconhecidos pela atuação no segmento de performance esportiva, como:

Louisa Burke - PhD e Chefe de Estratégia de Nutrição do Instituto Australiano de Esporte;

- PhD e Chefe de Estratégia de Nutrição do Instituto Australiano de Esporte; Brad Schoenfeld - Doutor e Professor Assistente do Departamento de Ciências da Saúde em Lehman College nos Estados Unidos;

- Doutor e Professor Assistente do Departamento de Ciências da Saúde em nos Estados Unidos; Francis Holway - Nutricionista esportivo e membro da medicina aplicada ao esporte no Clube Atlético River Plate , equipe renomada do futebol argentino;

- Nutricionista esportivo e membro da medicina aplicada ao esporte no Clube Atlético , equipe renomada do futebol argentino; Asker Jeukendrup - Professor da Escola de Esporte, Exercício e Ciências da Saúde na Universidade de Loughborough no Reino Unido, além de outros nomes importantes do segmento.

O evento tem como objetivo aproximar as novas tendências da nutrição e ciência esportiva a estudos exclusivos dos profissionais mais importantes da área no mundo.

O setor fitness é um dos que mais registram crescimento nos últimos anos. Segundo a IHRSA (Associação Internacional de Saúde, Raquete e Clube Esportivo), a receita deste mercado cresce em média anual de 8,7% no mundo e em 2019 alcançou 99,9 bilhões de dólares.

Segundo Brunno Falcão, CEO e founder da BF Eventos, o empresário afirma que conteúdo informativo por meio de palestras, aliada a tecnologia das videoconferências o ajudaram no alinhamento de agenda para reunir os principais especialistas de nutrição esportiva no planeta para um único evento. "Junto ao Asker, vimos essa paralisação como uma oportunidade de gerar conteúdo aos especialistas da medicina e nutrição esportiva de forma a aprofundar nos estudos que cada um dos palestrantes tem a nos apresentar e, então, desenvolver uma área que é fundamental para o esportista de alto rendimento", afirma o empresário.

"Nomes como Louise Burke e Asker Jeukendrup, que tem contato direto com centros esportivos de diversas modalidades, tem muito a acrescentar. E unir vários outros nomes de extrema importância para falar sobre o tema é essencial para que sigamos com o desenvolvimento de novos profissionais", completa.

Contato:

Caio Biacca

11 97404-8088

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1179660/Worldwide_Nutrition_Conference.jpg

FONTE Worldwide

SOURCE Worldwide