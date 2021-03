Empresa com sede na cidade de Campinas anuncia parceria com o Laboratório de Interações Neuroimunes da USP/São Paulo e Universidade Federal da Integração Latino-Americana/Foz do Iguaçu em ensaios pré-clínicos e clínicos duplo-cegos com formulações farmacêuticas padronizadas à base de cannabinóides.

Estruturada por Fernando Cesar Mendes , ex-desenvolvedor de novos negócios da notória empresa holandesa Green House Seed Co. (GHSC Trading) e atual representante exclusivo da linha de fertilizantes Green House Feeding no Brasil – www.greenhousefeeding.com.br – e o empresário do ramo financeiro Nathan Marcelo Moreira , a empresa também conta com o americano Mark Neeleman , co-fundador da AZUL linhas aéreas , em seu conselho administrativo.

Focada na RDC 327/2019 (ANVISA), que pavimentou o caminho da importação, manufatura e distribuição de produtos à base de cannabis por empresas farmacêuticas no Brasil, a NHG formalizou nos últimos 12 meses contratos de exclusividade de distribuição de produtos (insumos farmacêuticos ativo – IFA, e produtos acabados grau farmacêutico) com duas das maiores plantas fabris certificadas em Boas Praticas de Fabricação (EU-GMP Part I e II) da Europa, localizadas na Suíça e na Republica Tcheca. Em paralelo, a NHG também concluiu uma Joint Venture com a Belcher Farmacêutica do Brasil, empresa multinacional com base em Maringá/PR, que abrangerá cooperação mútua na importação, comercialização, distribuição, pesquisa e desenvolvimento de medicamentos à base de cannabis no Brasil.

Para garantir o suprimento em larga escala capaz de abastecer o gigantesco mercado brasileiro, a NHG assinou recentemente um Memorando de Entendimento (MoU) com a gigante portuguesa Symtomax. Aprovado pela INFARMED para iniciar o processo de implementação do cultivo e exportação de cannabis medicinal (matéria-prima e produtos acabados), a empresa está localizada na cidade do Porto, e, com uma licença pré-aprovada de 105 hectares, será a maior operação de cannabis medicinal da Europa, operando na produção, pesquisa, cultivo, processamento e distribuição de produtos e medicamentos à base de cannabis no mercado mundial.

No campo da pesquisa e desenvolvimento, NHG assinou três importantes contratos de parceria, um deles com Insilicall, a primeira plataforma de Drug Discovery na América Latina, que utiliza inteligência artificial e Big Data na otimização de testes pré-clínicos, reduzindo a necessidade de testes em animais e in vitro. A NHG, juntamente com sua equipe médico-científica que inclui o médico italiano e prescritor de cananbis medicinal Dr. Lorenzo Calvi, colaborará com a fomentação de dados para o desenvolvimento de novas formulações para diversas patologias.

Ademais, através de parceria com o Prof. Jean Pierre Schatzmann Peron, professor associado do Departamento de Imunologia – ICB – USP e pesquisador associado G4 da Plataforma Científica Pasteur – USP, a NHG conduzirá estudos pré-clínicos utilizando modelos experimentais de doenças humanas neorodegenerativas e neuroinflamatórias.

O laboratório de Interações Neuroimunes (ICB/USP) realiza pesquisa no campo da imunologia, estudando mecanismos celulares e moleculares importantes na fisiopatologia de doenças infecciosas, como a Síndrome Congênita do Zika Vírus, e doenças autoimunes, como a esclerose múltipla. Os estudos são realizados tanto in vitro, em culturas celulares, como in vivo, em modelos experimentais.

Primeiramente a parceria realizará estudos em doenças inflamatórias crônicas e altamente debilitantes cujos tratamentos ainda são extremamente caros ou paliativos. Logo, o estudo de novas abordagens terapêuticas faz-se necessário, e nota-se um enorme potencial nos canabinóides.

A equipe do Prof. Jean Pierre já publicou mais de 50 artigos em jornais de visibilidade internacional, incluindo Nature, Nature Immunology e Science, que somam mais e 2300 citações.

Quanto aos ensaios clínicos em humanos, NHG já possui firmado uma parceria com a UNILA (Universidade Federal da Integração Latino-Americana), por meio do Professor Francisney Nascimento e sua equipe do Laboratório de Neurofarmacologia Clínica, do departamento de Medicina, para conduzir ensaios clínicos controlados duplo-cegos randomizados com grupos de pacientes portadores de patologias neurodegenerativas.

FONTE NHG LATAM

