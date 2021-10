Empresa de aquisição de propósito específico (SPAC) Rose Hill Acquisition Corporation com foco na América Latina anuncia Preço de Oferta Pública Inicial de US$ 125.000.000 milhões

ATLANTA, 14 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- A Rose Hill Acquisition Corporation (a "Empresa") anunciou hoje o valor de sua oferta pública inicial de 12.500.000 unidades a um preço de US$ 10,00 por unidade. As unidades serão listadas na Nasdaq Global Market ("Nasdaq") e negociadas sob o símbolo "ROSEU" a partir de 14 de outubro de 2021. Cada unidade consiste em uma ação ordinária de Classe A e metade de um warrant resgatável, com cada warrant completo exercido para adquirir uma ação ordinária de Classe A a um preço de USD 11,50 por ação. Somente warrants completos serão praticáveis. Quando os valores mobiliários que compõem as unidades começarem a ser negociados separadamente, estima-se que as ações ordinárias de Classe A e os warrants sejam listados na Nasdaq sob os símbolos "ROSE" e "ROSEW", respectivamente.

A Cantor Fitzgerald & Co. está atuando como único gerente de subscrição da oferta. A Empresa concedeu aos subscritores uma opção de 45 dias para comprar até 1.875.000 unidades adicionais ao preço da oferta pública inicial para cobrir lotes excedentes, se houver.

A oferta está sendo feita apenas por meio de um prospecto. Quando disponíveis, cópias do prospecto relativo a esta oferta podem ser obtidas junto à Cantor Fitzgerald & Co., aos cuidados de: Capital Markets, 499 Park Avenue, 5th Floor New York, New York 10022; e-mail: [email protected] .

Uma declaração de registro relacionada a esses valores mobiliários foi declarada efetiva pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (a "SEC") em 13 de outubro de 2021. Este comunicado à imprensa não constituirá uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta para compra, nem haverá qualquer venda desses valores mobiliários em qualquer estado ou jurisdição, em que tal proposta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.

Sobre a Rose Hill Acquisition Corporation

A Rose Hill Acquisition Corporation é uma empresa "cheque em branco" recém-criada com o objetivo de efetuar uma fusão, troca de ações, aquisição de ativos, compra de ações, reorganização ou combinação de negócios similar com um ou mais empresas ou entidades.

Embora a empresa possa buscar uma meta de combinação de negócios inicial em qualquer empresa, setor ou localização geográfica, o objetivo é se concentrar em empresas que operem nos mercados latino-americanos com um valor empresarial de US$ 400 milhões a US$ 1,0 bilhão.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações que constituem "declarações prospectivas", incluindo com relação à oferta pública inicial e busca de uma combinação inicial de negócios. Nenhuma garantia pode ser dada de que a oferta discutida acima será concluída nos termos descritos, ou em sua totalidade, ou que os lucros da oferta serão usados conforme indicado. As declarações prospectivas estão sujeitas a inúmeras condições, muitas das quais estão além do controle da empresa, incluindo aquelas estabelecidas na seção de fatores de risco da declaração de registro da empresa para a oferta pública inicial apresentada à SEC. Cópias estão disponíveis no site da SEC em www.sec.gov . A empresa não assume a obrigação de atualizar essas declarações para revisões ou alterações após a data deste comunicado, exceto conforme exigido por lei.

Contato:

Juan Jose Rosas

codiretor financeiro e diretor

[email protected]

+1 (607) 279-2371

FONTE Rose Hill Acquisition

