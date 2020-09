Empresa de investigación independiente identifica a Wipro como líder en automatización robótica de procesos para el cuidado de la salud y ciencias biológicas

EAST BRUNSWICK, Nueva Jersey y BANGALORE, India, 16 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- Wipro Limited (NYSE: WIT) (BSE: 507685) (NSE: WIPRO), empresa líder en servicios de tecnología de la información, consultoría y procesos comerciales a nivel global, hoy anunció que se ha posicionado como líder en The Forrester New Wave™: Proveedores de servicios de automatización robótica de procesos (RPA) para el cuidado de la salud del tercer trimestre de 2020.

La pandemia ha agilizado la adopción de la automatización en toda la cadena de valor de los servicios de salud y ciencias biológicas (HCLS). Forrester comenzó esta investigación para obtener un mayor conocimiento sobre cómo se desarrollan los proyectos de automatización en la industria de HCLS. El informe evaluó la oferta actual, la presencia en el mercado y la estrategia de 12 de los proveedores emergentes de servicios de automatización robótica de procesos (RPA) más importantes del sector de HCLS.

Además de haber sido identificada como líder, Wipro recibió calificaciones diferenciadas según los criterios de automatización inteligente, automatización asistida, automatización no asistida, automatización de HCLS, transferencia de conocimientos y modelo comercial. El informe de Forrester estableció lo siguiente: "De todos los proveedores que evaluó [Forrester], Wipro tiene la mayor experiencia en el desarrollo de bots y en el suministro de automatización para los clientes de HCLS según los modelos de adquisición basados en resultados". El informe también mencionó que "Los clientes expresaron que Wipro es su asesor estratégico de confianza en nuevas tecnologías [inteligencia artificial] (IA) y modelos de gestión emergentes".

"La pandemia de la COVID-19 obliga a las organizaciones de cuidados de la salud (HCO) a ampliar las operaciones para atender a una cantidad inédita de pacientes. Se está analizando toda la cadena de valor de cuidados de la salud con el fin de encontrar oportunidades para aumentar la producción y reducir costos. Las organizaciones de ciencias biológicas se ven presionadas para agilizar la investigación, la producción y la distribución... La COVID-19 con el tiempo pasará, pero las estrategias y herramientas de automatización que se implementan hoy llegaron para quedarse", expresó el informe realizado por Jeff Becker, analista sénior, Forrester Research. Más adelante, el informe menciona que "Wipro es un proveedor de servicios generales; es ideal para las empresas que necesitan asesoramiento en gestión estratégica o para aquellas que solo requieren un equipo de desarrolladores de bots que esté dispuesto a trabajar en riesgo".

Bill Stith, Vicepresidente general y Director global, Unidad comercial de salud, Wipro Limited, dijo: "Mientras sorteamos los desafíos actuales, seguimos invirtiendo en coinnovación con nuestros clientes y ampliamos el ecosistema de socios para fortalecer a los trabajadores de salud a nivel global. Ofrecemos arquitecturas de automatización, marcos de gestión y administración de decisiones basadas en aprendizaje automático que se pueden ampliar con rapidez, a fin de que puedan tener más tiempo para abordar desafíos de salud más importantes. Seguimos descubriendo, analizando y diseñando nuevos procesos automatizados e intervenciones de inteligencia artificial intuitivas en el servicio de atención médica, como ensayos clínicos, prestación de servicios de salud y procesamiento de reclamos, y los ofrecemos a través de modelos de servicio creativos. Creemos que este reconocimiento ejemplifica nuestro liderazgo en este segmento de salud digital".

