EMPRESA DE LEILÕES ANUNCIA DATA DE ENCERRAMENTO DOS LANCES PARA RARO TALISMÃ DE NAPOLEÃO BONAPARTE

A empresa de leilões dos EUA anunciou que 31 de outubro de 2022 é o último dia para dar lances no raro Talismã de Napoleão Bonaparte.

BOCA RATON, Flórida, 13 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Existe grande expectativa de que o Talismã de Napoleão Bonaparte seja arrematado por mais de USD 150 milhões, o que ainda pode ser uma pechincha.

Talismã de Napoleão

Talismã de Napoleão: incríveis códigos secretos revelados

Napoleão usou um código da Rosacruz oculto nos elementos de design de seu espetacular talismã, e foram necessários seis anos de investigação meticulosa para decifrar todos os detalhes envolvendo a vida de Napoleão e sua expedição para o Egito, onde a descoberta da Pedra de Roseta instigou a imaginação do mundo.

A esfinge de cristal localizada no topo de um barco egípcio invertido simboliza a deusa Ísis com o rosto da amada Josephine de Napoleão, estampada de acordo com sua pintura favorita, a Mona Lisa, de Leonardo daVinci, que adornou a parede de seu quarto por vários anos. A esfinge também está presente sobre um "tapete mágico" móvel de rubis e esmeraldas com significado em sua numerologia e disposição, tudo elucidado na decodificação, juntamente com inúmeras outras análises documentadas e substanciais.

O talismã é uma das poucas peças totalmente intactas das joias napoleônicas ainda existentes. É, de longe, o exemplo mais complexo e preservado da complexa codificação em desenhos usada por Napoleão, com todas as suas 114 pedras preciosas originais totalmente intactas.

O proprietário Randy Jensen disse: "Minha emoção decolou quando Patti Stanger, a casamenteira milionária e gênio do marketing, tornou-se a líder de nossa Equipe Talismã. Com sua orientação de especialista, tenho certeza de que a joia de valor inestimável de Napoleão encontrará seu lar perfeito."

Nossa equipe conversou com os CEOs da Christie's e da Sotheby's, que admitiram: "Não podemos refutar a pesquisa de Randy Jensen."

Curiosamente, nunca apareceu um artefato nos anais da humanidade que se assemelhe a esse tesouro e que seja concebido e projetado de forma única pelo próprio Napoleão Bonaparte, o imperador mais famoso da história mundial!

