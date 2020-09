Empresa de pesquisa independente identifica a Wipro como líder em automação de processos robóticos para cuidados da saúde e ciências da vida

EAST BRUNSWICK, N.J. e BANGALORE, Índia, 16 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Wipro Limited (NYSE: WIT) (BSE: 507685) (NSE: WIPRO), uma empresa líder global em tecnologia da informação, consultoria e serviços de processo de negócios, anunciou hoje que foi eleita Leader in The Forrester New Wave™: RPA Service Providers In Healthcare, no terceiro trimestre de 2020.

A pandemia acelerou a adoção da automação em toda a cadeia de valor de Cuidados da Saúde e Ciências da Vida (Healthcare & Life Sciences, HCLS). A Forrester realizou esta pesquisa para obter uma visão mais profunda de como os projetos de automação estão sendo desenvolvidos no setor de HCLS. O relatório avaliou a oferta atual, a presença de mercado e a estratégia de 12 dos provedores emergentes de maior destaque em serviços de automação de processos robóticos (Robotic Process Automation, RPA) em HCLS.

Além de ser eleita líder, a Wipro recebeu pontuações diferenciadas nos critérios de automação inteligente, automação assistida, automação autônoma, Automação HCLS, Transferência de conhecimento e modelo comercial. O relatório da Forrester afirmou que, "Entre todos os fornecedores [Forrester] avaliados, a Wipro tem a maior experiência em construção de robôs para clientes de HCLS e no fornecimento de automações para clientes de HCLS em modelos de aquisição baseados em resultados." O relatório também observou: "Os clientes disseram que a Wipro é seu consultor estratégico de confiança para novas tecnologias [Inteligência Artificial] (IA) e modelos de governança emergentes."

"A pandemia de COVID-19 está forçando as organizações de saúde (Healthcare Organizations, HCOs) a escalar as operações para cuidar de um número sem precedentes de pacientes. Toda a cadeia de valor da saúde está sob escrutínio em busca de oportunidades para aumentar o rendimento e reduzir os custos. As organizações de ciências da vida enfrentam pressão para acelerar a pesquisa, a manufatura e a distribuição... a COVID-19 acabará, mas as ferramentas e estratégias de automação implementadas hoje vieram para ficar", diz o relatório de Jeff Becker, analista sênior da Forrester Research. Mais adiante, o relatório afirma que "A Wipro é um provedor de serviços para todos os objetivos; é uma forte adequação para empresas que precisam de consultoria de governança estratégica ou aquelas que precisam apenas de uma equipe de desenvolvedores de robôs dispostos a trabalhar em risco."

Bill Stith – Vice-presidente sênior e diretor global da Unidade de Negócios da Saúde da Wipro Limited disse: "Enquanto navegamos nos desafios atuais, continuamos a investir em inovação conjunta com nossos clientes e ecossistema de parceiros estendidos para capacitar a força de trabalho de saúde global. Oferecemos arquiteturas de automação, estruturas de governança e gestão de decisões baseadas em aprendizado de máquina com possibilidade de adequação em velocidade, para que seja liberado tempo para enfrentar maiores desafios de saúde. Continuamos a descobrir, analisar e desenvolver novos processos automatizados e intervenções intuitivas de inteligência artificial, em todo o continuum de atendimento, desde estudos clínicos até a prestação de cuidados e processamento de reivindicações, oferecendo-os por meio de modelos de atendimento criativos. Acreditamos que este reconhecimento exemplifica nossa liderança de mercado neste segmento de saúde digital."

Para ver a versão personalizada do relatório, clique aqui

Sobre a Wipro Limited

A Wipro Limited (NYSE: WIT) (BSE: 507685) (NSE: WIPRO) é uma empresa líder global em tecnologia da informação, consultoria e serviços de processos de negócios. Aproveitamos o poder da computação cognitiva, hiper automação, robótica, nuvem, análises e tecnologias emergentes para ajudar nossos clientes a se adequarem ao mundo digital e torná-los bem-sucedidos. Uma empresa globalmente reconhecida por seu portfólio abrangente de serviços, forte compromisso com a sustentabilidade e boa cidadania corporativa, contamos com mais de 180.000 funcionários dedicados que atendem aos clientes em seis continentes. Juntos, descobrimos ideias e conectamos os pontos para construir um futuro melhor e ousado.

