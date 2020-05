Empresa de tecnologia de Minneapolis lança quiosque inovador de segurança sanitária que ajuda a mitigar propagação da Covid-19

Ajuda a facilitar a reabertura segura dos setores público e privado

Verifica a temperatura corporal, fiscaliza a higienização das mãos, controla acessos e faz monitoramento opcional do uso de máscara

MINNEAPOLIS, 3 de maio de 2020 /PRNewswire/ -- A Municipal Parking Services, Inc. (MPS) anunciou hoje o lançamento do primeiro e único sistema automatizado para ajudar a mitigar a propagação assintomática da Covid-19 em instalações públicas e privadas por meio da detecção de temperaturas elevadas, da fiscalização da higienização das mãos e do controle de acessos.