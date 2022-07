Empresa de tecnologia de seguro cibernético BOXX Insurance reforça equipe de liderança com nomeações de executivos vindo do Paypal e da Deloitte

Eric Newman apoiará o desenvolvimento da agenda de crescimento estratégico da BOXX, liderando as funções de planejamento estratégico, governança, legal e conformidade. Ele fortalecerá ainda mais a equipe de liderança da BOXX à medida que a empresa continua a crescer globalmente.

"Tenho o prazer de me juntar à equipe da BOXX e estou entusiasmado com a agenda de crescimento que temos pela frente", disse Newman. "Este é um momento extremamente empolgante para a BOXX."

Vivendo em Palo Alto, Newman traz profundo conhecimento no desenvolvimento e dimensionamento de tecnologias inovadoras de segurança e prevenção de fraudes. Antes de ingressar na BOXX, Newman ocupou cargos de liderança em empresas públicas e privadas, como PayPal, Simility, RiskIQ, Pindrop, RSA Security e Silvertail Systems.

Como diretor de tecnologia, Steve Penney liderará a estratégia de tecnologia e dados da BOXX, promovendo o crescimento liderado pelo produto e a expansão de mercado da BOXX.

"O desafio de desenvolver a organização tecnológica da BOXX a partir do zero, situada na junção entre seguro, tecnologia e dados, oferecendo inovações revolucionárias é uma oportunidade fabulosa que raramente encontramos", disse Penney.

Penney ingressou na BOXX vindo da Deloitte, onde liderou iniciativas de tecnologia digital, comércio e transformação para muitas organizações importantes. Anteriormente, Penney liderou a equipe de Transformação Digital da TELUS Communications, onde era responsável pela entrega, gerenciamento e governança dos produtos e plataformas de aplicações digitais de consumo da TELUS.

"Estou muito feliz em fortalecer ainda mais nossa equipe de liderança", disse Vishal Kundi, cofundador e CEO da BOXX. "À medida que nos preparamos para a próxima fase de crescimento, temos o prazer de receber Eric e Steve. Eles trazem profundo conhecimento e experiência e suas nomeações enfatizam nossa capacidade de atrair indivíduos talentosos para nossa equipe."

A BOXX Insurance Inc. ajuda empresas, indivíduos e famílias a fazer seguros e se defender contra ameaças cibernéticas. A BOXX Insurance Inc. é uma empresa privada com sede em Toronto, no Canadá. A visão da BOXX é ajudar empresas, indivíduos e famílias a se manterem à frente, responderem e se recuperarem de ameaças cibernéticas, colocando sua segurança digital em primeiro lugar. Para mais informações, acesse www.boxxinsurance.com

