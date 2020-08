Empresa de trade finance privada USEC realiza oferta limitada de private placement para expandir operações comerciais

GENEBRA, Suíça, 25 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- A United Securities Equity Corp (USEC), empresa de investimento internacional sediada em Genebra, realizou recentemente uma nova oferta com esforços restritos (private placement) limitada, a fim de reforçar ainda mais a sua carteira de investimentos e estimular a atividade comercial, tendo em conta a desaceleração generalizada devido à pandemia do coronavírus. A USEC fornece uma gama especializada de soluções de financiamento de comércio internacional (trade finance) para empresas em todo o mundo. Esta oferta aproxima a USEC do objetivo de expandir as suas operações de trade finance, potencialmente avaliadas em US$ 850 milhões.

Com apoio e orientação da ICC (International Chamber of Commerce, Câmara de Comércio Internacional), a USEC posiciona-se como um canal único de oportunidades de investimento e trade finance para empresas durante este período de incerteza económica. A ICC deseja reduzir com eficiência algumas das principais perturbações causadas pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Em um memorando de 6 de abril de 2020, a ICC "pede aos governos e bancos centrais que anulem imediatamente a exigência judicial de documentação em papel e que adotem a Lei Modelo da UNCITRAL sobre Registros Eletrônicos Transferíveis". O secretário-geral da ICC, John W.H. Denton AO, esclareceu ainda que "o mercado de trade finance é sistemicamente importante para o funcionamento da economia global".

Com isso em mente, a USEC está trabalhando diligentemente para cumprir o objetivo da ICC, oferecendo serviços a empresas em busca de financiamento não tradicional, com o objetivo de contribuir para uma rápida recuperação econômica global. "À medida que a economia global se recupera gradualmente e se abre novamente para os negócios, as empresas de comércio podem enfrentar restrições de financiamento e precisar de assistência para fazer transações com eficiência", disse Edgar Burke, diretor de investimento da USEC.

A USEC contratou os serviços da empresa de consultoria internacional Mainsail Capmarkets, que será a distribuidora exclusiva da oferta de private placement.

A United Securities Equity Corp (USEC) é uma empresa de investimento internacional sediada em Genebra. Ela fornece a empresas de todo o mundo uma gama especializada de soluções comerciais e financeiras.

Se quiser mais informações sobre este assunto, entre em contato com o assessor de imprensa Nelson Abraham pelo telefone +41 22 531 0013 ou pelo e-mail [email protected].

