Empresa farmacêutica suíça - IDEOGEN assume programa de acesso especial para BELEODAQ® (belinostat)

HURDEN, Suíça, 22 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- A divisão de acesso gerenciado do IDEOGEN GROUP assume o programa de acesso especial para o BELEODAQ® (belinostat) na Europa, Oriente Médio, Norte da África, Rússia e CEI (Comunidade dos Estados Independentes).

O BELEODAQ® é um medicamento sob prescrição utilizado para tratar pacientes com um tipo raro de câncer de sangue chamado linfoma periférico de células T (PTCL) que teve recidiva ou não reage ao tratamento anterior. O PTCL é um grupo de linfomas não-Hodgkin (LNH) raros e agressivos, uma doença linfoproliferativa maligna. O PTCL é responsável por aproximadamente 10% a 15% de todos os casos de LNH.

O BELEODAQ® (belinostat) é o único Inibidor de histona deacetilase ('inibidor HDAC') em todo o mundo a tratar PTCL refratário/recidivado. O produto recebeu a aprovação acelerada da Agência de Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA ("FDA") devido à alta necessidade médica não atendida dessa doença rara.

Murat Göker, diretor comercial do Ideogen Group, comentou: "Nosso modus operandi é atender às necessidades médicas ainda não atendidas dos pacientes à velocidade de vida. Na qualidade de parceiro de confiança, atendemos o acesso de pacientes afetados por doenças não atendidas. Nossos programas de acesso especial permitem aos médicos acesso a medicamentos como o BELEODAQ® (belinostat) para circunstâncias especiais de pacientes individuais quando são necessárias a implantação de opções alternativas de tratamento.

"Temos o privilégio de ser o parceiro exclusivo de atendimento que representa o BELEODAQ® para disponibilidade imediata em muitos territórios*. Devido ao estado de doença sensível ao tempo do paciente com PTCL recidivo/refratário, o BELEODAQ® é armazenado na UE e está disponível para entrega a qualquer farmacêutico ou médico que o solicite na Europa continental com implementação rápida", afirma Mehmet Göker, diretor de operações.

Os profissionais de saúde podem obter detalhes sobre o programa de acesso especial BELEODAQ®, ligando para um representante da Ideogen pelo telefone +800 22 44 77 00 ou enviando um e-mail para [email protected].

Sobre a IDEOGEN: Somos dedicados à comercialização de medicamentos especiais com dinâmica de cuidados de saúde desafiadora e em evolução. Com infraestrutura operacional e know-how para lidar com atividades de medicamentos não licenciados e licenciados, a Ideogen mantém uma forte rede de profissionais e cuidadores, promovendo alianças médicas sólidas em benefício dos pacientes.

Nosso portfólio se concentra em medicamentos que exigem expertise na resolução de requisitos desafiadores de regulamentação, acesso ao mercado, qualidade, PV e atendimento para segmentos de doenças especializadas. Desde a consulta inicial até a entrega em tempo hábil, estamos acessíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana a nível internacional.

Para mais informações, acesse www.ideogen.com

*Cobertura exclusiva de territórios: Albânia, Argélia, Armênia, Áustria, Bahrein, Bélgica, Bósnia, Bulgária, Croácia, Chipre, República Tcheca, Dinamarca, Djibuti, Egito, Estônia, Finlândia, França, Geórgia, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irã, Iraque, Irlanda, Israel, Itália, Jordânia, Cazaquistão, Quirguistão, Kuwait, Letônia, Líbano, Líbia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Macedônia, Malta, Moldávia, Mônaco, Montenegro, Marrocos, Holanda, Noruega, Omã, Palestina, Polônia, Portugal, Catar, Romênia, Rússia, Arábia Saudita, Sérvia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça, Síria, Turquia, Tunísia, Ucrânia, Reino Unido, Uzbequistão, Emirados Árabes Unidos e Iêmen

­­­­­­­­­­­­­­­Para relações com a imprensa, entre em contato com: [email protected]; [email protected]; telefone: +41 43 311 5252

