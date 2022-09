Empresário Haroldo Jacobovicz é reconhecido pela contribuição com a modernização de Curitiba

O empresário é responsável pelo desenvolvimento de softwares que suportam os principais serviços digitais da cidade

CURITIBA, 23 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Arlequim Technologies . Em solenidade no Memorial de Curitiba nesta terça-feira (21), o empresário e empreendedor Haroldo Jacobovicz , foi condecorado com a medalha da Ordem da Luz dos Pinhais. A honraria máxima da capital paranaense foi conferida a ele por sua contribuição desde a década de 1990 com a com a modernização de Curitiba. A medalha e o diploma foram entregues pelo prefeito Rafael Greca, como reconhecimento a ações relevantes realizadas em favor da cidade.

Precursor no desenvolvimento de soluções para a modernização de órgãos públicos, Haroldo participou da construção dos alicerces que elevaram a capital paranaense à posição de destaque entre as comunidades mais inteligentes e conectadas do mundo. "É uma honra e uma alegria receber a Comenda porque simboliza o retorno efetivo para a sociedade gerado pelo nosso trabalho", afirma o empresário. Por meio do Grupo e-Governe, ele atua no fornecimento de serviços de softwares de gestão tributária, financeira, administrativa, saúde e educação para prefeituras de todo o país.

Trajetória em tecnologia

O interesse do empresário pela tecnologia surgiu antes mesmo da disseminação global da Internet. Quando estava no último ano de Engenharia Civil na Universidade Federal do Paraná, em 1982, abriu sua primeira empresa, voltada à automação de lojas, farmácias e supermercados. Na época, a informatização ainda era algo incomum. Anos depois, ele ingressou definitivamente no setor de tecnologia ao criar o modelo de contrato para órgãos públicos que contemplava a manutenção de computadores com a troca periódica por equipamentos novos, instalação e gestão de sistemas.

Em 2010 fundou a operadora de telecomunicações Horizons Telecom que se tornou referência no nicho de atendimento a empresas e foi adquirida, no início de 2021, por um grande grupo investidor. Motivado pela idealização de novos projetos, após a negociação da Horizons, Haroldo criou a Arlequim Technologies . A startup nasceu do desejo de proporcionar o melhor da vida digital ao maior número de pessoas, com o melhor custo-benefício.

A proposta é melhorar o desempenho computacional de equipamentos antes limitados, tanto para pessoas físicas como empresas. O serviço turbina um computador desatualizado, tornando seu desempenho compatível com equipamentos de última geração e ainda oferece várias ferramentas de gestão. O mais recente passo empreendedor de Haroldo Jacobovicz coloca, mais uma vez, a tecnologia em favor de melhorias no dia a dia.

