Empresas buscam redução de custos e mobilidade com a telefonia em nuvem

Para o Sócio-Administrador da empresa Germatel, Ismael Germano, a comunicação é um fator determinante na prestação de serviço, "Trabalhávamos há algum tempo com algumas operadoras, em que não tínhamos nenhum tipo de negociação que nos permitisse auxiliar o cliente de alguma forma. Ao iniciar a nossa parceria com a IDT (agora Net2Phone), confirmamos nossa acertada escolha em trabalhar com uma operadora séria, focada em não apenas em redução de custos, mas também voltada a atender a demanda ofertada a cada cliente separadamente e com isso nos garante oferecer aos nossos clientes um serviço super confiável".

Segundo a Gartner, em 2020, o mercado mundial de serviços em nuvem crescerá 17%. Neste panorama, a expectativa é de que, até 2022, 60% das organizações usarão a oferta de serviços gerenciados em nuvem, o dobro dos números de 2018.

Economia

Ao migrar para uma solução em nuvem, as empresas evitam gastos com a manutenção de equipamentos e atualização do sistema. O PABX em nuvem utiliza o poder da internet para auxiliar os negócios a fazerem um upgrade de uma telefonia de alto custo para uma solução VoIP baseada em nuvem e rica em recursos, aliado ao baixo custo nas ligações nacionais e internacionais. O único investimento é com o telefone IP e com a internet - que grande parte das empresas já possuem.

"Tínhamos um alto custo em nossa telefonia e um atendimento muito aquém do que deveria ser fornecido, nos era fornecido linhas analógicos, mesmo em meio à expansão das tecnologias em linhas digitais, e ainda assim os serviços prestados não eram o contento. Com isso fomos impulsionados a procurar melhorias o que nos levou até a IDT-net2phone. Obtivemos uma redução de custos considerável em nossa telefonia, e modernizamos nosso atendimento", ressalta Kelli Domingos, da Arsec Desumidificadores, sobre os benefícios que o PABX em nuvem oferece à empresa.

Mobilidade

Com a telefonia em nuvem, as empresas obtêm, além da economia, flexibilidade no gerenciamento das ligações. A solução é ideal para os pequenos e grandes negócios que tem a necessidade de ter mais mobilidade no dia a dia, principalmente com o crescente número de empresas que vêm implementando o home office. Segundo dados da IPNews, atualmente 70% dos profissionais trabalham um dia por semana remotamente e 53% usuários disseram trabalhar fora do escritório por pelo menos metade da semana. Por permitir que os profissionais acessem o sistema de qualquer localidade e façam as ligações, a solução garante maior produtividade às empresas.

Os profissionais que trabalham em casa ou estão fora do escritório podem facilmente espelhar o seu ramal de mesa e/ou instalar um aplicativo no celular para receber e atender às chamadas. "Com a net2Phone passamos a ter mais liberdade para alterar e configurar os ramais, além da possibilidade de utilizar os ramais virtuais. Agora com o uso de um aplicativo de celular podemos ter todas as funcionalidades do ramal na palma da mão", ressalta Paulo Torres, Coordenador de Relacionamento com Clientes da empresa Vigilantes do Peso.

