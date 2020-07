Empresas crescem mais de 10% em meio à pandemia

Contudo, esse procedimento faz os consumidores se sentirem como presas fugindo dos caçadores. Isso acontece porque os vendedores atuam com foco apenas em metas de curto prazo.

A fragilidade das corporações também está ligada à busca dos empresários por cursos rápidos ou imersões, em que recebem durante 2 ou 3 dias um grande volume de informações. Essa postura os deixa paralisados e incapazes de implantar novas metodologias, o que resulta em perda de tempo e de dinheiro.

Muitas empresas optam por consultorias, mas os investimentos financeiros são altos. Além disso, os consultores exigem que muitas tarefas sejam realizadas em curto prazo, algo que nem todas as empresas podem fazer. Em virtude disso, a iniciativa não oferece o resultado esperado em muitos casos.

Contramão

É possível ficar na contramão de uma tendência de queda nos negócios em plena pandemia? A resposta, felizmente, é sim para os empresários Rubens e Tiago, proprietários da RT Tintas e conhecidos como irmãos da cor.

Com o suporte do programa Vendedor Vencedor, a empresa atingiu um crescimento de 10,7% no primeiro trimestre de 2020 em comparação ao mesmo período do ano anterior. As perspectivas são ainda mais animadoras para o segundo semestre, porque a fila de clientes está crescendo a cada dia.

"Em 2020, resolvemos investir no programa Vendedor Vencedor. No primeiro momento, o desafio foi qualificar os clientes. Essa seleção doeu no início e tivemos receio, mas confiamos no processo e seguimos a estratégia. O resultado veio, mesmo no cenário adverso da pandemia. Além de levar a cor a milhares de famílias, ainda conseguimos fortalecer nosso relacionamentos com fornecedores, como a Brasilux" disse Rubens, da RT tintas.

Outro caso de sucesso é o da Espaço Solução, que atua com serviços contábies a pequenas e médias empresas. "Em 2020 nenhum de nossos clientes quebrou durante a crise. Pelo contrário, eles cresceram juntos com a nossa empresa. Para isso, aplicamos a metodologia desenvolvida especificamente para nós pelo programa Vendedor Vencedor. Estamos mantendo o foco e continuamos vendendo, mesmo em tempos de pandemia", conta o CEO da Espaço Solução, José Reginaldo.

Diferencial

Mas o que o programa Vencedor Vendedor tem de diferente dos demais treinamentos ou consultoria de vendas no mercado? A resposta é que primeiro não se trata de treinamento ou consultoria e sim um programa que foi desenvolvido de maneira customizada, criando uma verdadeira esteira de negócios, porque, diferentemente de outros programas, o cliente é a origem de tudo.

Assim, todas as ações são focadas no perfil do consumidor de nossos clientes, que é desenhado no programa. Ou seja, o trabalho é voltado para resolver os problemas dos consumidores de nossos clientes, o que permite ter uma estratégia perfeita que vão dar lucro e valorizar os produtos ou serviços oferecidos.

Cabe aqui uma explicação rápida, consumidor é o cliente dos nossos clientes.

Muitas empresas enfrentam dificuldades para vender, porque desconhecem o processo e não tem os indicadores certos para ajustar. Além disso, é necessário ter suporte para tirar as dúvidas e implementar as estratégias e táticas definidas, no programa Vendedor Vencedor toda dúvida é respondida com agilidade.

O método Vendedor Vencedor se compromete em ajudar o cliente a bater a meta de vendas e já foi aplicado, com grande sucesso, em diversos segmentos (imobiliárias, empresas de treinamentos, dentistas, escola de inglês, empresas de varejo, coworking etc.).

Atenção

Antes de contratar uma empresa de consultoria, é recomendado que um empreendedor saiba, de forma clara, quais serão as etapas e responsabilidades dos dois lados do contrato. Também é preciso ter metas claras para cada fase, o que é fundamental para ter mais chances de sucesso.

Porém, não é só isso que deve ser levado em consideração. É necessário ter acesso a um suporte que responda às dúvidas em no máximo 24 horas, e que separe os indicadores de marketing e vendas.

Para conhecer mais sobre o programa Vendedor Vencedor, visite o site oficial do programa www.vendedorvencedor.com.br, onde é possível conhecer todos os detalhes e conferir dicas e testemunho de clientes .

O programa conta com um termo de garantia, para que os clientes não corram riscos desnecessários. "Somente quem acredita no que faz e tem resultados práticos, pode oferecer uma garantia ao público-alvo", destaca o criador do programa Vendedor Vencedor, Vanderlei Souza.

Ao se candidatar para participar de um dos programas, o empreendedor terá uma garantia de 30 dias. Caso não goste do programa, o empresário pode receber 100% do valor investido, antes de completar o primeiro mês na capacitação.

Essa medida ação é adotada porque o programa Vendedor Vencedor tem uma performance de alto nível. Os participantes conseguem aproveitar, de forma plena, todos os benefícios dessa ação que já melhorou a vida de diversos empreendedores que passaram a obter resultados e lucros cada vez mais expressivos.

A garantia também é concedida em virtude de o programa Vendedor Vencedor contar com diversas provas de sucesso. No site do projeto, há diversos depoimentos de clientes que confirmam a eficácia do método.

"Temos uma equipe que mostra como funciona o Programa Vendedor Vencedor. Não queremos apenas o investimento financeiro dos empresários, estamos focados em ajudá-los a bater a meta de vendas. Essa é a nossa missão e queremos colecionar mais histórias de empresas que colaboramos para atingir o sucesso. Afinal, é positivo ter no nosso site mais depoimentos de clientes satisfeitos", destacou o criador do Programa Vendedor Vencedor, Vanderlei Souza.

Seguindo nesta filosofia de contribuição no próximo dia 30/07/2020 vamos organizar um evento online e gratuito para ajudar você leitor sair DO ZERO À BATER A META DE VENDAS se inscreva agora:

https://app.99webinar.com/live/vendedorvencedor/DOZEROABATERAMETADEVENDAS/subscribe

Contato:

Vanderlei Souza

55 11 9 8482 0385

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1202109/Vendedor_Vencedor.jpg

FONTE Vendedor Vencedor

Related Links

http://www.vendedorvencedor.com.br



SOURCE Vendedor Vencedor