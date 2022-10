Empresas de bienes de consumo señalan demanda compartida de materiales reciclados químicamente

- Las principales empresas de bienes de consumo señalan una demanda compartida de 800.000 toneladas de materiales reciclados químicamente

PARÍS, 12 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- Doce empresas miembros de la Coalición de Acción sobre los Residuos de Plástico del Foro de Bienes de Consumo (CGF) han publicado una carta hoy dirigida a los proveedores, reguladores e inversores en la que expresan su exigencia de adquirir material reciclado químicamente producido de acuerdo con sus salvaguardias medioambientales. Un estudio más amplio de las empresas miembros de la coalición indica una demanda de 800.000 toneladas de material reciclado químicamente al año para 2030, además de sus necesidades de materiales reciclados mecánicamente.

En abril de 2022, los miembros de la coalición publicaron un documento de visión y principios, titulado "Chemical Recycling in a Circular Economy for Plastics", que fomenta el desarrollo de nuevas tecnologías de reciclaje de plásticos que cumplan seis principios clave para un desarrollo creíble, seguro y respetuoso con el medio ambiente. Al mismo tiempo, los miembros de la coalición publicaron un estudio independiente de Evaluación de Ciclo de Vida (LCA), que demuestra que las emisiones a nivel de sistema serían aproximadamente un 40 % menores en ciertas geografías y bajo ciertas condiciones si el reciclaje químico a escala estuviera disponible para procesar plásticos difíciles de reciclar, en lugar de enviar estos plásticos a incineradores de residuos. La coalición reconoce que, aunque la tecnología de reciclaje químico no es una bala de plata, será una tecnología importante que puede servir para el reciclaje de los residuos plásticos inevitables que no pueden reciclarse mecánicamente de otro modo.

La coalición llevó a cabo una encuesta entre sus empresas miembros que reveló que existe una demanda de al menos 800.000 toneladas de materiales reciclados químicamente al año para el año 2030. Al expresar su interés en la adquisición de estos materiales, las empresas están enviando una fuerte señal a los reguladores e inversores sobre la necesidad de ampliar la infraestructura de reciclaje químico de plásticos, cumpliendo al mismo tiempo con las salvaguardias ambientales necesarias establecidas en el documento Visión y Principios de la coalición. La demanda de material reciclado químicamente no reduce la necesidad de seguir ampliando la infraestructura de reciclado mecánico. Se centra principalmente en la demanda que no puede ser satisfecha a escala por los materiales reciclados mecánicamente en la actualidad (por ejemplo, aplicaciones de envases flexibles en contacto con alimentos).

Entre los miembros de la coalición firmantes de la carta están: Amcor, Barilla, Colgate Palmolive, Danone, Ferrero, Haleon, Henkel, Mars, Incorporated, McCain Foods, Mondelēz International, PepsiCo, Unilever.

Acerca de la Coalición de Acción sobre los Residuos de Plástico del Foro de los Bienes de Consumo

La Coalición de Acción sobre Residuos de Plástico del Foro de Bienes de Consumo ("CGF") se fundó en 2020 con el objetivo de desarrollar un enfoque más circular para el desarrollo y el procesamiento de los envases de plástico en la industria de bienes de consumo. El desarrollo de la coalición se basa en el respaldo del CGF en 2018 a la Nueva Economía del Plástico de la Fundación Ellen MacArthur. Como grupo liderado por consejeros delegados de 42 minoristas y fabricantes comprometidos e innovadores, la visión de la Coalición de acelerar el progreso hacia la Nueva Economía del Plástico se plasma en sus objetivos centrales para que los miembros trabajen en la implementación de medidas impactantes a través de colaboraciones de múltiples partes interesadas que ayudarán a que la circularidad sea la norma en la industria. Para más información sobre el trabajo del CGF para reducir los residuos de plástico, visite www.tcgfplasticwaste.com.

