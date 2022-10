Empresas familiares se destacam pelo estilo transformador de liderança, afirma KPMG

SÃO PAULO, 10 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Uma pesquisa realizada pela KPMG apontou que o estilo de liderança que prevalece na empresa familiar brasileira foi o transformacional (59%) no qual o líder tem como objetivo mudar os valores básicos e crenças. O país é seguido pela região das Américas (56%) e pela Europa (36%). Já no Oriente Médio e África (50%) e na Ásia (39%), o maior índice foi o autoritário. Essas são algumas das conclusões de um estudo que ouviu 2.439 líderes dos setores de agricultura, construção, manufatura e serviços de 70 países, inclusive o Brasil, em comparação com regiões da Europa, Américas, Ásia-Pacífico e Oriente Médio e África.

Segundo o estudo, no estilo autoritário, o líder é paternalista e refletido na autoridade e o carismático tem a capacidade de motivar e inspirar seguidores que demonstram confiança no líder.

A capacidade empreendedora das empresas familiares:

Já sobre as dimensões principais da orientação empreendedora, o Brasil apareceu em segundo lugar com 41%, ficando atrás somente da região das Américas. Dentro do pilar inovação na empresa familiar, o país foi o que apresentou maior índice (50%), ficando à frente de todas as regiões. Sobre proatividade, o Brasil foi elencado como nível médio com 41%, enquanto nas Américas e no Oriente Médio e África é alto. Por fim, o nível de prevenção de risco nas empresas familiares brasileiras ainda é baixo (54%).

Líderes mulheres ainda são a minoria:

Com relação ao gênero do líder das empresas familiares, o levantamento apontou que no Brasil, apenas 22% são mulheres, mas é um percentual maior do que nas outras regiões (Ásia com 14%, Oriente Médio e África com 16% e Europa com 18%) e menor apenas do que nas Américas (25%).

O estudo "O poder regenerativo das empresas familiares: empreendedorismo transgeracional" pode ser acessado aqui.

Assessoria de Imprensa da KPMG - [email protected]

FONTE KPMG no Brasil

SOURCE KPMG no Brasil